Лиханов снова возглавил Верхотурье. Теперь в качестве «сильного мэра»

Верхотурская городская дума выбрала нового главу города, который одновременно возглавит местную администрацию.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат Александр Зыков, из 13 депутатов, пришедших на заседание, 10 поддержали бывшего главу Алексея Лиханова, один воздержался, двое отдали голоса за руководителя Дерябинского ТУ окружной администрации Галину Дерябину. Технический директор ТК «Навигатор» Игорь Турчанинов не получил ни одного голоса.

Напомним, в октябре Лиханов ушел в «техническую» отставку, чтобы дума имела возможность объявить конкурс, а город перешел на одноглавую систему власти. До августа этого года в Верхотурье были и глава города, и глава администрации, причем с последними постоянно случались неприятности криминального характера.

Верхотурье, служба информации

Верхотурье. Другие новости 07.12.17

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