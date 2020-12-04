Гортранс Екатеринбурга покупает еще 58 автобусов

ЕМУП «Гортранс» берез в лизинг еще 58 автобусов на метане. За них готовы заплатить до 749 миллионов рублей, срок поставки – конец сентября 2021 года. Машины должны быть новыми, 2021 года выпуска, зеленого цвета. Это низкопольные автобусы, рассчитанные на 25 пассажирских мест для сидения с зоной для одной инвалидной коляски. В кабине будет установлен видеорегистратор, в салоне – камеры наблюдения, датчики пассажиропотока, валидатор для расчетов по бесконтактным картам и для оплаты проезда за наличный расчет.

Добавим, Екатеринбург выиграл два федеральных конкурса на поставку автобусов, 57 автобусов город получил в этом году, еще 58 были анонсированы на следующий год. Власти города говорили, что после появления новой техники старые уберут с улиц, но из-за пандемии их решили оставить на линиях.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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