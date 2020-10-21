Власти Екатеринбурга не станут снимать с рейсов старые автобусы из-за коронавируса

Старые автобусы продолжат курсировать по улицам Екатеринбурга, несмотря на поступление новых. Как сообщили в пресс-службе мэрии, о таком решении накануне на заседании оперштаба сообщил глава города Александр Высокинский.

«Мы выиграли два федеральных конкурса, и ЕМУП «Гортранс» уже получает 57 новых современных автобусов, а в следующем году поступят ещё 58 таких машин. Мы собирались снять с линий старые автобусы, но с учетом текущей ситуации считаю необходимым оставить их в работе, чтобы в салонах была минимальная загрузка. Это позволит снизить риск заболеваемости среди пассажиров», – отметил мэр.

В августе, он обещал, что все старые икарусы уберут с улиц города после того, как Екатеринбург получит новые автобусы. А в середине сентября губернатор заметил, что транспорт в Екатеринбурге ходит переполненный, на следующий день в мэрии пообещали вывести на улицы весь подвижный состав.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 21.10.20

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