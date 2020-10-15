Губернатор попросил увеличить в Екатеринбурге количество трамваев и автобусов

Губернатор Евгений Куйвашев обратил внимание, что в Екатеринбурге в часы пик перегружен общественный транспорт, чего в пандемию быть не должно.

«По крайней мере в Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь? Нужно проанализировать организацию движения в Екатеринбурге с учетом противоэпидемических требований, а также мобилизовать все ресурсы, чтобы увеличить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее время в часы пик на самых востребованных маршрутах», – написал глава региона в инстаграме.

Отметим, в Екатеринбурге несколько лет назад анонсировали транспортную реформу, были потрачены бюджетные деньги на несколько исследований, началось сокращение маршрутов. Сейчас даже в часы пик время ожидания транспорта может составлять более получаса, а автобусы бывают заполнены и по выходным дням. «Новый День» запросил в мэрии комментарий о том, будет ли выполнятся пожелание губернатора и каким образом.

Кроме того, Куйвашев в своем сообщении в соцсети рассказал, что обсудит с ректорами вузов и руководителями училищ и колледжей введение гибкого графика занятий, чтобы разгрузить общественный транспорт.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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