Екатеринбургский гортранс обещает вывести все имеющиеся автобусы и трамваи в час пик

Уже сегодня в Екатеринбурге во время вечернего часа пик будет задействован весь подвижной состав общественного транспорта. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии.
«По информации гортранса, для увеличения количества подвижного состава на маршрутах в час пик будут задействованы все имеющиеся в распоряжении предприятия автобусы, вагоны трамвая и троллейбусы. Комитетом по транспорту и развитию улично-дорожной сети коммерческим перевозчикам направлено предложение об увеличении автобусов на маршрутах», – рассказали в городской администрации.
Накануне свердловский губернатор Евгений Куйвашев обратил внимание, что в Екатеринбурге в утренние и вечерние часы трамваи и автобусы забиты под завязку, и никакой речи о социальной дистанции между пассажирами не идет. Глава региона предложил городу мобилизовать ресурсы, чтобы увеличить количество единиц общественного транспорта на самых востребованных маршрутах.
В мэрии заверили, что гортранс начнет выполнять рекомендацию губернатора с сегодняшнего дня.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 15.10.20
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