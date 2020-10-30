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Пятница, 30 октября 2020, 10:28 мск

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Министр транспорта обещает дать Екатеринбургу больше автобусов для выполнения указа Куйвашева (ВИДЕО)

Министр транспорта Свердловской области Василий Старков пообещал, что через две недели на улицах Екатеринбурга будет ходить больше автобусов, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра в соответствии с недавним указом губернатора. Такое заявление чиновник сделал во время стихийного митинга таксистов сегодня на площади 1905 года.

Министр транспорта вышел к таксистам

Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», Старков заметил, что в автобусах можно соблюсти социальную дистанцию (в отличие от такси), и сейчас этот вопрос прорабатывается в правительстве. «Да, возможно вывести дополнительные автобусы на линии», – сообщил он. За счет каких ресурсов в мегаполисе появится больше единиц общественного транспорта, министр не уточнил.

Накануне корреспонденты РИА «Новый День» на себе испытали, что представляет собой «социальное дистанцирование» в автобусах, трамваях и метро. Требование для пассажиров находиться друг от друга на расстоянии в 1,5 метра, особенно в утренние и вечерние часы, выглядит откровенно неисполнимым.

«Социальное дистанцирование» в общественном транспорте

Отметим, что екатеринбургский гортранс еще две недели назад начал выводить весь подвижной состав автобусов, трамваев и троллейбусов на востребованные маршруты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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