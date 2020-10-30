К протестующим у мэрии таксистам вышел министр транспорта

Сегодня утром водители такси разных компаний приехали на площадь 1905 года и выстроились перед зданием мэрии в знак протеста против новых требований к их работе: устанавливать перегородки между водителем и пассажирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одновременно на площади находилось около двадцати машин – они приезжали, другие уезжали. Но вопрос был у всех один: как реализовать последний указ губернатора в части оборудования перегородок в автомобилях. Напомним, некоторые уже сделали это «дешево и сердито»: перемотали передние кресла пищевой пленкой.

Но в целом таксисты понимают, что это не выход. С завтрашнего дня их начнут штрафовать за неисполнение указа губернатора, а они до сих пор не понимают – из чего делать эти перегородки, как их устанавливать, и что делать, если гаишники найдут нарушения в таком изменении конструкции автомобиля или экран причинит дополнительные травмы пассажиру в случае ДТП.

Через какое-то время к таксистам вышел министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Он постарался успокоить рассерженных мужчин и пригласил их сегодня к себе в министерство, чтобы все обсудить и выработать какие-то конструктивные решения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 30.10.20

В Екатеринбурге неизвестные испортили памятник «Битлам» (ФОТО). / Раскрыто дело грабителей поезда: похищены чипсы, орешки, варенье и паяльные лампы. / 30 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»