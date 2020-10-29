Таксисты изобрели кустарный метод, чтобы выполнить указ губернатора: «Куйвашев че-то придумал, вот и выкручиваемся» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге таксисты придумали быстрый и эффектный способ, как реализовать последний указ губернатора в части оборудования перегородок в автомобилях. Правда, эффективность такого метода в борьбе с коронавирусом вызывает некоторые сомнения. «Куйвашев че-то придумал, вот и выкручиваемся», – рассказал «Новому Дню» водитель «Яндекс.Go», который намотал пищевую пленку на передние сидения. Он сказал, что ушло около трех метров.

Экраны в такси: лайфхак

Другой таксист того же сервиса пояснил, что оборудовать перегородками машину будет таксопарк, но пока это не сделано. «Кто-то сделал, пленку пищевую, выглядит очень некрасиво, неэстетично. А мы пока в ожидании», – сказал он.

В оперштабе тем временем объяснили, как должны выглядеть те самые перегородки – и в такси, в общепите. «Защитные экраны и зонирующие перегородки в ресторанах, кафе, столовых и в легковых машинах, перевозящих пассажиров, должны быть смонтированы таким образом, чтобы был обеспечен барьер для прямонаправленного воздушного потока между людьми. Это позволит оградить человека от фронтального воздействия микрокапель, выделяемых при дыхании и разговоре. Выбор их конфигурации зависит от особенностей интерьера и организации пространства в заведениях или внутри автомобиля. Главная цель – создать препятствие на пути распространения вируса. Жестких требований к материалу, из которого будет сделана перегородка, нет. Это может быть, к примеру, пластиковый экран или пленка», – сказали там, предупредив о предстоящих проверках.

За таксистов и рестораторов вступилась бизнес-омбудсмен Елена Артюх. «Судя по опубликованному вчера вечером указу, если не успели за ночь выполнить требования об установке защитных экранов или зонирующих перегородок, то сегодня с 00 часов ни одно такси не должно выехать на линию и ни один ресторан / кафе не должны открыться (кроме навынос и доставки)? В связи с этим предложения: 1. Дать разумное время на исполнение. Иначе это требование можно приравнять к закрытию. 2. Решить вопрос с субсидированием фактических расходов на выполнение новых требований по экранам», – написала бизнес-омбудсмен и добавила, что сегодня она встретится с представителями профильного министерства АПК и потребительского рынка области и обсудит ситуацию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова, Анна Темрук

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