В ГИБДД заявили о необходимости регистрировать установку антиковидных экранов в такси

Водители такси к сегодняшнему дню должны были установить в машинах защитные экраны. В ГИБДД заявили, что их необходимо регистрировать, так как они влияют на безопасность.

«Любое внесение изменений в конструкцию, если это жесткое крепление или прозрачная или непрозрачная перегородка, которая должна крепиться к элементам кузова, все эти изменения в конструкцию должны регистрироваться в органах Госавтоинспекции, проходить сертификацию, получать разрешения», – заявил сегодня на пресс-конференции замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов. По его словам, экраны могут влиять на безопасность. Журналисты поинтересовались, не будет ли ГИБДД выступать против установки экранов, на что Панфилов ответил следующее: «Мы не имеем таких полномочий, не обладаем правом законодательной инициативы, мы контролирующий орган».

До сих пор в ГИБДД не было подано ни одной заявки от водителей на регистрацию экранов.

Панфилов отметил, что записаться можно через «Госуслуги», которые хоть и сбоят, но все-таки работают, и прийти и отстоять живую очередь. «Если кто-то к нам обратится, представит все необходимые документы, то никаких проблем не будет. Вопрос в другом: насколько возможно это все сделать в автомобиле и как получить эти документы?" – сказал он. Напомним, некоторые таксисты в качестве защитного экрана стали использовать обычную пленку, натянутую на сиденья, – очевидно, документы на такое «изобретение» не получить. Между тем, ранее в минтранспорта заявляли, что дают таксистам срок до 5 ноября на установку антиковидных экранов.

За несоблюдение требования грозит наказание по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Впрочем, кто будет штрафовать, пока неясно, замначальника УГИБДД сегодня сообщил, что гаишники следят за масочным режимом, но кто и как будет контролировать указ губернатора об экранах, он не знает.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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