Министр обсудил с таксистами защитные экраны: «Они должны просто гнуться»

Защитные экраны, которые предстоит установить в машины такси, не должны быть сделаны из жестких или хрупких материалов, которые могут нанести вред пассажиру при каком-то физическом воздействии на него. В остальном ни по материалу, ни по конфигурации никаких исключительных требований нет.

Об этом заявил на брифинге министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков по итогам встречи с таксистами и руководителями компаний-перевозчиков. «Времени на подготовку очень мало, это продиктовано серьезной эпидемиологической ситуацией с коронавирусом, на раскачку времени нет. Но сегодня мы проговорили все вопросы – какие это будут экраны, как их устанавливать и когда, – рассказал министр. – Хочу сказать, что нет каких-то исключительных требований по материалу или по конфигурации. Речь идет только об исключении прямого воздушного потока между водителем и пассажиром. Водитель возит до 70 человек в день, маски у людей разной плотности, разной конфигурации, да и носят их, как мы знаем, по-разному. Так что этот защитный экран при чихании или кашле позволит избежать попадания капель, содержащих вирусы, на маску другого человека. Я думаю, это даст серьезный эффект и позволит спасти чью-то жизнь».

Также министр сообщил, что ГИБДД не будет иметь претензий к установке в автомобиле дополнительной конструкции. «Они не являются капитальными, не нарушают конфигурации, поэтому особого разрешения на их установление не требуется». Старков также уточнил: «Мы не говорим о жестких и хрупких материалах. Это не пластик и не оргстекло. Это должны быть гибкие материалы, которые не нанесут вреда при каком-то воздействии, толчке, они должны просто гнуться». По мнению министра, все легальные таксопарки прислушаются к властям и выполнят новое требование. А кто нет – заплатит серьезный штраф, не менее 50 тысяч рублей. Также достигнута договоренность, что в следующий четверг встреча в минтрансе состоится в том же составе, и ее участники обсудят, чего им удалось достичь.

Руководитель компании «Регион-транспорт» Тимур Худорожков, который тоже принимал участие во встрече с министром, выразил надежду, что и ГИБДД, и министерство все же отнесутся к перевозчикам лояльно и дадут им какое-то время на подготовку. По его оценке, встреча прошла конструктивно, а в следующий четверг можно будет подвести первые итоги: кто и что сделал.

Директор Первого таксомоторного парка Петр Новиков рассказал, что у его компании уже есть опыт установки защитных экранов. «Сложности в установке нет никакой, – заверил он. – Опыт у нас появился весной, во время первой волны, когда мы перевозили врачей к пациентам. С экранами помог агрегатор, у нас было оборудовано порядка 20 автомобилей. Нареканий на экраны не было, врачи оставались довольны, никаких случаев заражения у наших сотрудников не было. Ничего сложного здесь нет, 15-20 минут они устанавливается. После выхода указа часть своих машин мы уже оборудовали, сейчас продолжаем».

Как уже писал «Новый День», сегодня утром водители такси разных компаний приехали на площадь 1905 года и встали перед зданием мэрии в знак протеста против новых требований к их работе: устанавливать перегородки между водителем и пассажирами. Через какое-то время к таксистам вышел министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Он постарался успокоить рассерженных мужчин и пригласил их на встречу в министерство, чтобы все обсудить.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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