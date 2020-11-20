В новом указе губернатора защитные экраны в такси оказались необязательными

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обновил указ о коронавирусных ограничениях. В новой версии есть пункт, касающийся защитных экранов такси, – обозначается, что установка таких экранов – это только рекомендация. «В указе оговорено, что оснащение такси защитными экранами – это норма, носящая рекомендательный характер. Необходимость такого уточнения вызвана юридическими особенностями организации процесса. Тем не менее, для профилактики распространения вируса и для сохранения жизни и здоровья водителей и пассажиров такие перегородки необходимы», – пояснили в оперштабе.

Ранее это требование было обязательным к исполнению, и многие водители уже потратили свои деньги на его выполнение. «В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования… организациям оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлять оказание соответствующих услуг при условии оснащения рабочих и (или) посадочных мест защитными экранами или зонирующими перегородками», – говорилось в предыдущем указе от 28 октября.

Напомним, требование установить защитные экраны вызвало скандал, таксисты просили разъяснить, нужно ли им согласовывать экраны с ГИБДД и является ли это изменением в конструкции автомобиля.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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