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Четверг, 29 октября 2020, 11:40 мск

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Екатеринбуржцы проигнорировали указ Куйвашева о полутораметровой дистанции в транспорте (ВИДЕО)

Последний антиковидный указ губернатора Евгения Куйвашева, в котором гражданам предписано при поездках в общественном транспорте находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга, оказался откровенно неисполнимым.

«Социальное дистанцирование» в общественном транспорте

Сегодня утром корреспонденты РИА «Новый День» добирались до своих рабочих мест на трех видах общественного транспорта: трамвае, автобусе, метро. Даже с учетом того, что пожилые люди – на самоизоляции, дети – на каникулах, а студенты – частично на дистанте, народу в транспорте утром довольно много, особенно в метро. Соблюдать дистанцию в 1,5 метра не представляется возможным.

Напомним, тем же указом губернатор велел таксистам установить защитные экраны между водителем и пассажирами. На что один из подписчиков его Инстаграма ответил: «Вот интересно, в такси экран, а что в автобусе? Пакет на голову надевать?».

На вопрос «Нового Дня», как будет контролироваться соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте, оперштаб пока не ответил.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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