Уральцы – Куйвашеву: «Включайте причинно-следственные связи, ковид распространяется через поликлиники»

Жители Свердловской области неоднозначно отреагировали на новый пакет ограничительных мер, который принял губернатор региона Евгений Куйвашев. Напомним, вчерашним указом он запретил работать ресторанам, барам и кафе с 23:оо до 06:00, в это же время запрещено проведение культмассовых мероприятий. Куйвашев также обязал свердловчан носить маски в любых местах массового скопления людей, включая лифты и парковки, а также соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте, не пояснив, впрочем, как это можно реализовать. Все вышеперечисленные требования были приняты по рекомендации Роспотребнадзора. Кроме того, Куйвашев добавил и от себя – он приказал устанавливать в такси защитные перегородки между водительским креслом и задними пассажирскими. Перегородки, по указу губернатора, должны появиться и между столиками в заведениях общепита.

Нововведения вызвали бурю негодования, шквал критики и обоснованные вопросы от свердловчан. Свое недовольство они выражают в комментариях под постом губернатора о новых ограничительных мерах. «Евгений Владимирович, вы можете придумывать защитные экраны, нацепить на всех маски, но купить побольше автобусов, трамваев и вагонов метро почему-то не можете. А как прекрасно в час пик ехать в забитом транспорте! Социальная дистанция – меньше сантиметра. Возможно, проблема здесь, а не в ресторанах и театрах?» – пишет пользователь electrolysis.

«Вот интересно, в такси экран, а что в автобусе? Пакет на голову надевать?» – спрашивает mkolomiets80.

Некоторые уральцы настаивают на том, что Куйвашев сосредоточился на полумерах, а о главном – организации нормальной работы первичного медицинского звена – забыл. «А чё в 23.00 ковид просыпается на ночную смену и заражает больше народу чем до 23.00, Евгений, включайте причинно-следственные связи. На данный момент ковид распространяется через поликлиники. Необходимо наладить выдачу больничных удаленно, чтоб народ не мотался по общественным местам. Терапевты должны сами посещать больных, дабы они не шатались на мазки и за больничными», – предлагает bibieshna.

«Ой, а может больницу лучше инфекционную построим? И снабдим всем необходимым уже имеющиеся больницы? Мест в больницах нет, лечить нечем», – пишет rafaelkaksu.

Представители бизнеса говорят, что губернатор не оказывает реальной помощи, но, возможно, лоббирует чьи-то интересы. «Все что-то должны, а государство что-нибудь даст предпринимателям, людям? Ничего, всё свалили на население, только указы, запреты, требования за свой счёт и штрафы», – негодует alekselenskih.

«Кто-то купил цех по производству защитных стёкол, прикольная идея», – иронизирует sushko1980.

«А вирус, который перемещается по воздуху, увидев экран, такой не, ребята, все стоп, туда нельзя», – вторит ему ksenia_koshlina.

Напомним, как писал уже «Новый День», в Свердловской области крайне сложно даже пациентам с подтвержденным коронавирусом (когда люди, например, сдают мазки на ПЦР-исследование за свой счет) вызвать врача на дом и добиться выдачи больничного и назначения адекватного лечения. До поликлиник и неотложной помощи дозвониться практически нереально, а медиков приходится ждать иногда несколько дней. В этой ситуации многие предпочитают звонить в скорую, даже если их симптомы не говорят о том, что случай экстренный.

Екатеринбург, Елена Сычева

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