Заболевшие ковидом в Екатеринбурге не могут вызвать врача на дом: «Нам что делать? Лечь и умереть?»

Екатеринбуржцы, получившие положительный тест на коронавирус, не могут вызвать врача на дом, а на горячих линиях Роспотребнадзора им отвечает робот. Вместо того чтобы решить проблему, горздрав предлагает жителям писать обращения на сайтах больниц.

«Подруга себя плохо почувствовала во вторник, со среды отпросилась с работы, думала отлежаться. К четвергу состояние ухудшилось. Кроме того, симптомы проявились у ее родственников. Она сумела дозвониться до поликлиники, вызвать врача. Пока ждала его, заказала тест на коронавирус с доставкой на дом, поскольку понимала, что в тестировании ей могут отказать – в группы риска она не входит, а всем известно, как неохотно сейчас берут анализы. В итоге ни в четверг, ни в пятницу, ни в выходные врач из поликлиники не пришел, зато пришел результат анализа – положительный на коронавирус. Дозвониться до поликлиники невозможно, чтобы вызвать врача. В единой городской регистратуре, номер которой указан на сайте администрации Екатеринбурга для вызова врача, сказали, что не занимаются таким и посоветовали звонить в свою поликлинику. В итоге человек с положительным тестом не может открыть больничный, не говоря уже о том, чтобы ее посмотрел врач, как минимум, проверил, есть ли хрипы в легких, какая сатурация, назначил адекватную терапию. Чиновники от здравоохранения призывают не заниматься самолечением, но по факту человеку что делать в такой ситуации? Лечь и умереть?» – рассказала читательница агентства Екатерина.

В управлении здравоохранения Екатеринбурга в ответ на просьбу «Нового Дня» объяснить регламент действий заболевшего с положительным тестом на ковид прокомментировали следующим образом: «В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией нагрузка на телефонные линии поликлиник возросла многократно. Дозвониться бывает затруднительно. На официальном портале Екатеринбург.рф в разделе «Здоровье» размещены все телефоны лечебных учреждений города, а также адреса сайтов всех больниц. На каждом сайте, кроме телефонов регистратуры, кабинетов неотложной помощи, руководства поликлиник, есть форма обратной связи «вопрос-ответ». С ее помощью можно оставить обращение, которое обязательно будет рассмотрено».

В свердловском управлении Роспотребнадзора сегодня опубликовали наглядную схему, что делать человеку, получившему положительный тест на Covid-19. Согласно рекомендации ведомства, заболевшему необходимо дождаться врача из поликлиники, а если в медицинском учреждении не отвечают, звонить на горячие линии горздрава Екатеринбурга 204-76-76, минздрава Свердловской области 8-800-100-01-53. Также Роспотребнадзор опубликовал дополнительный список горячих телефонов, по которым можно получить консультации, если с заболевшим никто не связался ранее. Посмотреть этот список можно здесь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Екатерина Норсеева

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