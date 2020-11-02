Россиянам могут начать возвращать деньги за тесты на Covid-19: «Только на анализы на двоих мы потратили 13,5 тысячи»

Жители Екатеринбурга, как и других городов России, тратят большие суммы на то, чтобы узнать свой Covid-статус, поскольку участковые терапевты зачастую не назначают ПЦР-исследование или предполагаемые зараженные просто не могут дождаться врачей. «Мы с мужем потратили больше 13,5 тысячи рублей на тесты на коронавирус. Сначала мы заболели, очень долго дожидались врача, по симптомам – резко высокая температура, кашель, ломота в мышцах – прикинули, что это может быть коронавирус. Участковый терапевт в тестировании отказал, предположил, что это просто ОРВИ. Делать нечего – заражать всех вокруг не хотелось, поэтому заказали тест на дом, на двоих вышло 3,4 тысячи. Тесты пришли положительные», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Елена.

По ее словам, после этого по телефону терапевт изменил схемы лечения для обоих супругов, а от Роспотребнадзора в WhatsApp обоим пришли требования о соблюдении изоляции по месту жительства. «В документе было сказано, что мы будем считаться неопасными для общества, то есть с нас снимут требование об изоляции, когда мы сдадим каждый еще по два теста, оба должны быть отрицательны. Врач сказал, что тесты берутся на 10 день после первого положительного. Естественно, к нам никто не пришел за вторым тестом, так что на 10 день болезни, кстати, к тому моменту уже все симптомы прошли, в том числе вернулось обоняние и вкус, мы заказали тесты на дом снова. Еще 3,4 тысячи. Но они оказались снова положительными. Ок, мы подождали еще неделю, сдали снова – и вот уже эти тесты были отрицательны, сдать пришлось дважды. За все это время связаться с медиками, к сожалению, не удалось, в поликлинике просто наглухо занято, либо там не берут трубку. В итоге на двоих только на тестирование мы потратили 13,6 тысячи рублей. И это я еще лекарства не считала», – рассказала Елена.

Между тем, потраченная сумма – не предел. В Екатеринбурге стоимость анализов на коронавирус в коммерческих лабораториях сильно разнится. Правда, мало кто из них предлагает услугу доставки набора для взятия мазка на дом, зато каждая требует от пациента дать расписку, что у него нет симптомов и что он не контактировал с зараженными Covid-19. В большинстве случаев уральцы или идут на обман, или заказывают набор на дом.

Так, в «Хеликс» бесконтактная доставка набора для взятия биоматериала (мазки надо взять из горла и из носа) стоит 1700 рублей, 1400 за само ПЦР-исследование и 300 рублей за доставку. Оформить визит курьера на текущий день вряд ли получится, запись идет минимум за сутки вперед. При этом лаборатория обещает, что предоставит результат в течение двух суток, не считая день взятия мазка, но чаще этот срок не выдерживается, ждать приходится иногда на сутки дольше. Экспресс-анализ, который обещают сделать за 1 сутки, не включая день мазка, будет стоить 2800 рублей, однако известно о случаях, когда этот срок также не выдерживался.

В «УГМК-Здоровье» предлагают несколько вариантов. Сдать два мазка на наличие вируса Covid-19 в клинике стоит 2900, но ту же услугу можно получить на дому (3900 за одного человека, 2900 за 2-5 человек). Также клиника предлагает «Супер-экспресс-тест» – мазок на определение вируса методом ПЦР. Сдать анализ можно только в клинике с 09:00 до 11:00. Результат обещают через 5 часов, но заплатить за это придется 8000 рублей. Есть и вариант подешевле – за 6000 рублей, сдать можно также с 09:00 до 11:00, тогда результат будет к 19:00, или с 17:00 до 18:00, а результат выдадут в 10:00 следующего дня.

Несколько вариантов предлагает клиника «Гармония». Обычный ПЦР-тест будет стоить 1900 рублей. Анализ будет готов на следующий день после сдачи. Срочный ПЦР обойдется в 4400 рублей, а результат пациент получит в день сдачи. Наконец, супер-срочный вариант стоит 6400 рублей, его можно сдать с 09:00 до 08:00, а результат будет готов к 16:00.

Добавим, что Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей выступили с предложением возмещать из бюджета расходы гражданам, сделавшим платный тест на коронавирус в коммерческих лабораториях, пишут «Известия». Инициаторы обратились к главному санитарному врачу России Анне Поповой и в Совет безопасности. Предложение пока не рассмотрено. В настоящее время единственное, на что могут рассчитывать сдавшие платные тесты россияне, – это налоговый вычет, отмечает «Новый День».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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