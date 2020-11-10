В Свердловской области станет еще больше людей, которым будут отказывать в тестировании на коронавирус

В Свердловской области станет еще больше людей, кому будут отказывать в тестировании на коронавирус – такой вывод можно сделать из слов вице-губернатора Павла Крекова. В ходе брифинга сегодня он сообщил, что в регионе проводится слишком много «необоснованных лабораторных исследований». «Иногда к 30 тысячам тестов в день поднимаемся – это к вопросу о том, что негде сдать. Люди повторно начинают в нескольких местах сдавать, перепроверяя, руководствуясь другими соображениями, не имея назначений. Мы выделяем приоритеты – в первую очередь будем обслуживать тех, кто в стационаре находится, имеет направление врача или нуждается в выписке, чтобы люди могли своевременно выйти на работу», – заявил Креков.

Отметим, что многие жители Свердловской области вынуждены сдавать тесты за свой счет, поскольку им отказывают в проведении диагностики за счет средств ОМС. «Мы с мужем потратили больше 13,5 тысячи рублей на тесты на коронавирус. Сначала мы заболели, очень долго дожидались врача, по симптомам – резко высокая температура, кашель, ломота в мышцах – прикинули, что это может быть коронавирус. Участковый терапевт в тестировании отказал, предположил, что это просто ОРВИ. Делать нечего – заражать всех вокруг не хотелось, поэтому заказали тест на дом, на двоих вышло 3,4 тысячи. Тесты пришли положительные», – рассказывала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Елена, чья семья в общей сложности потратила более 13 тысяч рублей только на тесты, поскольку в тестировании им отказывали, а дождаться сотрудника поликлиники для повторных анализов было невозможно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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