В пункте тестирования в Кольцово мазки на коронавирус сдали 22,5 тысячи человек

В пункте забора материала у тестируемых на коронавирус в аэропорту Кольцово мазки сдали уже 22,5 тысячи человек, сообщили «Новому Дню» в Центре гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Анализ на Covid-19 вместе с забором биоматериала из носа и носоглотки стоит в аэропорту 1800 рублей. Отметим, что у центра два пункта, где можно сдать мазки на коронавирус, – один в Кольцово, а второй – на Гагарина, 49, в Екатеринбурге.

Напомним, что стоимость мазка, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования чуть больше 900 рублей, по информации ТФОМС Свердловской области. Однако за такую цену сдать ПЦР-анализ нельзя ни в одной лаборатории в Екатеринбурге на коммерческой основе. Более того, частные центры, по сообщениям жителей города, стали поднимать цены на тестирование или сопутствующие услуги. Стоимость ПЦР-анализа на коронавирус начинается от 1900 рублей и доходит до 12000 рублей (столько, например, придется заплатить за супер-срочный анализ, который будет готов в течение двух часов).

Ранее власти Свердловской области решили отказаться от тестирования контактных, если у них нет симптоматики. При этом они 14 дней должны будут соблюдать изоляцию. «Если жалоб не предъявляют, нет симптоматики, в карантине они пробыли – они уже могут быть выписаны на работу. Это тоже серьезно разгрузит лаборатории. Кто-то заболел, мы вынуждены были всех в коллективе тестировать, например, в школах», – заявлял вице-губернатор Павел Креков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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