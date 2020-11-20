Уральцы продолжают сообщать, что у контактных с симптомами не берут тесты на коронавирус

Жители Свердловской области продолжают сталкиваться с тем, что медики не берут тест на Covid-19 у тех, кто тесно контактировал с заболевшим, даже если у контактных имеются соответствующие симптомы.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Новоуральска Ирина, врачи к ним приезжали три раза, но мазок взяли лишь во второй раз и только у главы семьи, поскольку у него у первого поднялась температура. «Первый раз медики приезжали, у мужа уже была температура 38,4, кашель, насморк, головная боль, но никаких тестов не сделали, сказали, что просто простуда. Если будет хуже, вызывайте повторно, тогда, может быть, сделают – так нам ответили медики. На следующий день уже мне стало плохо: поднялась температура до 38 и появились все сопутствующие симптомы. 18 ноября медики приезжали второй раз, взяли мазок, но только у мужа. На вопрос, почему не сделали тест мне, было сказано: а мы вообще не к вам приехали. На этот момент у меня были и кашель, и насморк, но температура спала до 37,4, – рассказала Ирина. – Сегодня третий раз приехали, подтвердили коронавирус. Температура по-прежнему скачет с 37,1 до 39,1, слабость и симптомы сохраняются. Дали предписание, что на улицу выходить нельзя, антибиотиков не выписали. Сказали только полоскать горло ромашкой, пить АЦЦ от кашля и принимать ингавирин, от насморка – гриппферон, которого в аптеках просто нет».

Жительница Новоуральска также отметила, что у нее никаких тестов по-прежнему не брали. Однако врачи сообщили, что через 10 дней будет повторный забор мазка, и тогда, может быть, ей тоже сделают тест.

Отметим, ранее «Новый День» уже писал, что вице-губернатор Павел Креков сообщил о сокращении объемов тестирования. Однако он подчеркнул, что мазок не будут брать у контактных только в случае отсутствия симптомов. По информации же «Нового Дня», люди, заболевшие после тесного контакта с коронавирусным пациентом, зачастую не могут добиться взятия теста на Covid-19.

«Новый День» направил запрос в оперативный штаб с просьбой разъяснить ситуацию, но там не смогли прокомментировать этот случай. «Новоуральск находится под контролем Федерального медико-биологического агентства. Обращайтесь за комментарием относительно произошедшей ситуации в ФМБА», – ответили в оперштабе.

Добавим, сегодня в Свердловской области было зафиксировано рекордное число жителей с Covid-19. За минувшие сутки было выявлено 372 человека с соответствующим диагнозом. Всего с момента начала распространения инфекции в области заразились, по официальной статистике, 42 460 человек.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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