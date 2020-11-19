Контактные свердловчане снова жалуются на то, что у них не берут тесты

Жители Свердловской области снова сообщают, что медики не берут тесты у контактных по коронавирусу – даже если есть симптомы. «У меня положительный результат, муж тоже болеет, но 13 ноября ему поставили ОРЗ, но у него температура четыре дня под 38,5 вечером, кашель, голова болит, и ломает его. Сегодня пришли медики сказали, что 23 на прием в поликлинику, тест на ковид брать не стали, посчитали, что и так сойдёт», – рассказала жительница Лесного Ирина Евдокимова на странице администрации ЗАТО во «ВКонтакте».

Напомним, вице-губернатор Павел Креков ранее действительно анонсировал сокращение объема тестирования в Свердловской области. Он, в частности, говорил, что тесты не будут брать у контактных, даже если речь идёт о членах одной семьи, живущих под одной крышей или о сотрудниках в одном коллективе. Однако он подчёркивал, что это касается только тех случаев, когда у контактных нет симптомов. «Если жалоб не предъявляют, нет симптоматики, в карантине они пробыли – они уже могут быть выписаны на работу. Это тоже серьезно разгрузит лаборатории. Кто-то заболел, мы вынуждены были всех в коллективе тестировать, например, в школах», – говорил вице-губернатор.

Жительнице Лесного, которая пожаловалась, что у мужа не взяли пробы на коронавирус, представители оперштаба ответили следующим образом: «По заключению медработников ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 у вашего мужа типичная картина ОРВИ. Необходимость забора теста определяет лечащий врач в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами, порядками оказания медицинской помощи. В случае если лихорадка будет продолжаться более 7 суток, повторно вызовите врача на дом через колл-центр для решения вопроса проведения КТ и госпитализации в стационар».

Отметим, что тот же оперативный штаб опубликовал в официальной группе Свердловской области во «ВКонтакте» цитату президента России Владимира Путина о недопустимости скрывать реальную картину заболеваемости коронавирусом в регионах. «Ни в коем случае не надо пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо, делать вид, что всё нормально. Благостные отчёты, замалчивания никому не нужны ни здесь, в центре, ни на местах», – сказал президент, подчеркнув, что главы регионов несут личную ответственность за происходящее на территории.

Добавим, «Новый День» ранее писал о странностях официальной статистики в Свердловской области. Согласно информации, которую публикует оперативный штаб, в некоторые дни за последнюю неделю в полуторамиллионом Екатеринбурге было меньше заболевших за сутки, чем в 50-тысячном Лесном.

Екатеринбург, Елена Сычева

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