Что не так со статистикой? В Лесном в сутки фиксируют больше коронавирусных, чем в Екатеринбурге (ИНФОГРАФИКА)

В Свердловской области продолжает нарастать суточное число заразившихся коронавирусом. Сегодня цифры достигли июльского пика – у 349 человек за сутки подтвердился Covid-19. Это по официальной статистике. Выписано из больниц, кстати, за те же сутки на два человека больше – 351 пациент. Еще восемь умерли. Но ситуация с коечным фондом не становится существенно проще (по данным аппарата полпреда в УрФО, на 16 ноября в регионе развернуто 10 590 коек, из них занято 86,3%). У врачей, фельдшеров и медсестер как в стационарах, так и в поликлиниках, работы не убавляется – на помощь им даже принудительно выводят шестикурсников медуниверситета.

Люди задаются вопросом: если суточный прирост заболевших на всю область около 350 человек, почему перегружена система здравоохранения? Может, что-то не так со статистикой?

Вопрос резонный, как и подозрения людей. Разберем это на простом примере. Есть в Свердловской области город Екатеринбург с численностью населения примерно 1,5 млн человек, а есть закрытое административное территориальное образование Лесной – там живут 50 тысяч человек. Только за последнюю неделю несколько раз в бывшем Свердловске-45 фиксировалось больше случаев коронавируса, чем в областном центре. Например, 9 ноября в Лесном, по данным администрации ЗАТО, у 99 человек тесты показали коронавирус. В тот же день в полуторамиллионном Екатеринбурге коронавирус подтвердили только у 85 человек. Такую информацию опубликовал оперативный штаб Свердловской области.

Отметим, ранее глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских объяснял, что данные по ЗАТО, которые находятся на Среднем Урале, в общую статистику региона не входят, поскольку там работает не минздрав, а Федеральное медико-биологическое агентство.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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