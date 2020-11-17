Студентам-медикам отменили занятия и перенесли сессию – вместо этого их направляют на борьбу с Covid-19

В УГМУ отменяют занятия и переносят зимнюю сессию – ради того, чтобы отправить студентов на борьбу с коронавирусом. При этом согласия у будущих медиков никто не спрашивает. Шестикурсников лечфака поставили перед фактом: или неожиданная практика в больницах с ковидными пациентами, или отчисление. Об этом «Новому Дню» рассказали сами студенты. Они же предоставили документ за подписью ректора Ольги Ковтун, на основании которого действует вуз. «Нас поставили в известность только вчера вечером, уже после окончания рабочего дня. Прислали приказ и документ о распределении по больницам, контакты в медучреждениях, с кем нужно связаться», – сообщил «Новому Дню» студент УГМУ.

По словам собеседника агентства, из приказа не особенно ясно, какой функционал будут выполнять будущие медики по разумению ректората. «Мы сегодня обсуждали, что мы будем делать, судя по всему, будем помощниками участковых терапевтов, будем заполнять документы, обследовать пациентов на приеме и обязаны будем ходить на вызовы – сначала с терапевтами, а потом уже по одному», – сказал он.

Студент отметил, что никакого выбора им не оставили. «С завтрашнего дня начинаем, хотя в приказе написано, что сегодня, – поздно довели его до нас. Но никакого выбора никому не дали, отказаться нельзя. Они в этом приказе так красиво вывернули, что это обязательный модуль, то есть если ты его не сдаешь, то ты не получаешь диплом по факту», – добавил собеседник «Нового Дня».

По словам студентов, они пытались узнать у декана, есть ли какие-то варианты отказа, но, судя по всему, их нет. Даже по состоянию здоровья. «У кого-то маленькие дети дома или, наоборот, пожилые родители, бабушки и дедушки, кто-то вообще беременный, у кого-то сахарный диабет, иммунодефицитные состояния… но всем все равно – должны пройти практику», – говорит студент медакадемии.

По его словам, нет возможности избежать внезапно свалившейся практики и у тех студентов, кто уже работает в других медицинских учреждениях, если только работа уже не связана с коронавирусом. «Некоторые ребята у нас уже работают на других работах. Кто в ковидных стационарах или медсестрами на участках, тех не трогают. А по поводу остальных университету все равно, сказали: «С 8 до 14 вы обязаны посвящать время учебе, и что вы работаете, это ваши проблемы», – добавил студент УГМУ.

Он также объяснил, что никаких выплат им не пообещали. Студенты будут работать, в том числе с ковидными пациентами, бесплатно. «Кто получает стипендию по итогам летней сессии – это около 2 тысяч рублей, – продолжит ее получать, а у кого не было стипендии, то, соответственно, больше никаких выплат. Возможно, будут дополнительные баллы для поступления в ординатуру. Но какой в них смысл, если их выдадут всем?» – добавил собеседник «Нового Дня».

В приказе от 13 ноября 2020 года за подписью Ольги Ковтун, который есть в распоряжении редакции «Нового Дня», действительно говорится, что для студентов шестого курса факультета «Лечебное дело» вводится учебный модуль «Деятельность врача терапевта участкового в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции». Согласно документу, студенты должны пройти практику в больницах с 17 ноября 2020 года по 11 января 2021 года. Причем теоретические занятия, которые должны проходить сейчас, отменяют и переносят на зиму, а зимнюю сессию – с января на февраль, весенний семестр, соответственно, также сдвигается – он должен начаться 1 марта 2021 года. «Новый День» обратился за комментариями в пресс-службу вуза, ответ будет опубликован, когда поступит в распоряжение редакции.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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