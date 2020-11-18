Вице-губернатор Креков о студентах-медиках, которых заставили работать с ковидом: «Странно, что вы тогда пошли во врачи»

Свердловский вице-губернатор Павел Креков прокомментировал решение УГМУ отправить студентов-шестикурсников на практику в больницы, чтобы разгрузить участковых терапевтов в поликлиниках, которые испытывают сверхнагрузки из-за потока пациентов с коронавирусом. Как сообщал «Новый День», для этого ректор Ольга Ковтун утвердила новый учебный модуль, так что отказаться от практики у студентов возможности нет. Кто не пройдет ее, не получит диплом. При этом в разговоре с «Новым Днем» шестикурсники лечафака объяснили, что никаких поблажек нет – даже если у человека маленькие дети, пожилые родственники, беременность или сопутствующие заболевания, которые особо опасны при инфицировании коронавирусом.

«Есть такая мудрая пословица, что и один человек может привести лошадь к водопою, но даже сто человек не заставят ее пить. Практика входит в цикл обучения. В теории человек может отказаться от практики, которую он считает для себя опасной. Никто не может его заставить», – заверил Креков, хотя из приказа ректора УГМУ этого не следует.

При этом вице-губернатор осудил тех студентов, которых возмутила принудиловка. «Возникает вопрос по логике выбора образа жизни – это те люди, которые подобно полицейским, пожарным, должны быть готовы прийти на помощь. Подавляющее число студенчества положительно отреагировали на просьбу помочь, многие ребята, видя, как коллеги измотаны, предлагают отдохнуть, беря на себя важные участки работы. Да, есть случаи отказа, что поделаешь, это выбор человека. Кто-то идет в пекари, понимая, что его ждет то-то и то-то, кто-то в программисты, кто-то в военные, кто-то во врачи, понимая, что его ждет. А если вы не понимаете эти вещи, это странно», – заявил чиновник.

При этом он подчеркнул, что объективные причины для отказа могут быть. «Есть причины положительные – извините, беременность. И, слава богу, заболевания, с этим могут быть связаны отказы. Если они связаны с нежеланием, это дело личное, чужая душа потемки. Но подавляющее большинство реагирует позитивно, это основано на сознательном выборе, а не по принуждению», – добавил он.

Напомним, «Новый День» отправил запрос в вуз по поводу приказа ректора Ольги Ковтун, однако ответа в редакцию пока не поступило. Студенты должны начать работу в ковидариях уже сегодня, причем на безвозмездной основе – никаких выплат, в том числе за работу с пациентами с коронавирусом, им не полагается.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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