Ректор УГМУ студентам: «Вы сделали выбор – служить»

Ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун ответила на претензии студентов о введении дополнительного учебного модуля для шестикурсников, из-за которого на полтора месяца прерываются занятия и начинается практика в поликлиниках. В первую очередь, она заявила о том, что выплаты им все же будут. «Если вы следите за политической обстановкой, вчера президент России Владимир Владимирович Путин, встречаясь с членами правительства, сказал, что студенты медицинских вузов и колледжей, которые привлечены к практической подготовке в медицинских организациях без трудоустройства, будут получать выплаты. 10 тысяч студенты медвузов, студенты медколледжей – 7 тысяч. У некоторых, я надеюсь, это снимет вопросы, связанные с тем, что эта помощь оказалась как будто безвозмездной. У нас тут старшее поколение. Мы учились 40 лет назад. Не было никогда ни одного года, чтобы старшекурсников лечебного и педиатрического факультетов не снимали на помощь практическому здравоохранению. Никто не задавал вопросов, что требуется дополнительная оплата. Это посыл в адрес студентов, которые высказывают недовольство», – пояснила Ковтун.

Она напомнила, что уже через полгода студенты приступят к работе в медицине, поэтому нынешний учебный практически модуль надо рассматривать как дополнительный шанс набраться опыта. «Вы сделали выбор служить, быть верным своей профессии, у вас есть уникальная возможность помочь своим коллегам, приобрести уникальный практический опыт, мы – врачи, понимаем, что надо сохранить здоровье свое и своих близких и помочь, мы вас направляем в поликлиники, это не ковидные медучреждения, но риски, безусловно, существуют. Мы должны стать примером противоэпидемических правил», – подчеркнула она.

Ранее вице-губернатор Павел Креков упрекнул студентов, которые возмутились, что им придется фактически бесплатно работать, в том числе – с коронавирусными пациентами. «Возникает вопрос по логике выбора образа жизни – это те люди, которые подобно полицейским, пожарным, должны быть готовы прийти на помощь. Подавляющее число студенчества положительно отреагировали на просьбу помочь, многие ребята, видя, как коллеги измотаны, предлагают отдохнуть, беря на себя важные участки работы. Да, есть случаи отказа, что поделаешь, это выбор человека. Кто-то идет в пекари, понимая, что его ждет то-то и то-то, кто-то в программисты, кто-то в военные, кто-то во врачи, понимая, что его ждет. А если вы не понимаете эти вещи, это странно», – заявил чиновник.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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