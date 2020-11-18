Власти будут штрафовать лаборатории за просрочку выдачи результатов тестов на Covid-19

Свердловские власти заявили о том, что намереваются штрафовать лаборатории, которые тестируют людей на коронавирус, если результаты будут выдаваться позднее чем в 48-часовой срок. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков. «Мы собрали руководителей лабораторий, со вчерашнего дня, если в течение 48 часов лаборатория не дает результат, она может быть оштрафована – и юрлица, и физлица. Это серьезные санкции. Почти 60% анализов делают частные лаборатории, это будет стимулировать своевременное выполнение анализов», – сказал он.

При этом чиновник подчеркнул, что разгрузка лабораторной базы – один из главных вопросов, над которым работают власти. Это удастся сделать благодаря постановлению главного санврача России Анны Поповой, которое разрешает отменять изоляцию для людей уже с одним, а не с двумя отрицательными тестами. «Сейчас мы будем иметь возможность выписать человека при отсутствии симптоматики и одном отрицательном анализе, мы можем ему закрыть бюллетень, он может пойти на работу. Отсутствие необходимости делать второй анализ серьезно скажется на разгрузке лаборатории. Почти в 100% случаев если первый отрицательный, то и второй тоже отрицательный, случаи есть единичные, как правило, это лабораторная ошибка», – сказал Креков.

По словам чиновника, власти Свердловской области также решили отказаться от тестирования контактных, если у них нет симптоматики. При этом они 14 дней должны будут соблюдать изоляцию. «Если жалоб не предъявляют, нет симптоматики, в карантине они пробыли – они уже могут быть выписаны на работу. Это тоже серьезно разгрузит лаборатории. Кто-то заболел, мы вынуждены были всех в коллективе тестировать, например, в школах», – добавил вице-губернатор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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