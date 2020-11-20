Каждый день – рекорд. В Свердловской области обновился суточный максимум по коронавирусу

В Свердловской области обновился максимум по числу зарегистрированных заболевших коронавирусом, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Официально в статистику последних 24 часов попали 372 человека, которым поставлен соответствующий диагноз. Регион находится на пятой строчке по этому показателю. Всего с момента начала распространения инфекции в области заразились, по официальной статистике, 42 460 человек.

За последние сутки власти подтвердили смерть семи человек от коронавируса в Свердловской области, всего в списке жертв значатся 933 человека. Выписаны из больниц за минувшие 24 часа 376 пациентов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.20

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