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Суббота, 5 декабря 2020, 09:07 мск

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Грибы Алисы Фрейндлих продали за полмиллиона. Завершилась Екатерининская Ассамблея (ФОТО)

Фото СОСПП

Завершился крупнейший на Урале благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». В этом году удалось собрать 65 млн рублей. «С учетом 29,9 млн руб., оставшихся от сбора средств 2019 года, покрываются потребности всех трех благополучателей-2020», – сообщили организаторы.

Были разыграны футболка с автографами сборной России ЧМ по футболу-2018 – она ушла за 10 тысяч у.е. (аукцион проводится в условных единицах, стоимость одной условной единицы – 80 рублей). Золотые часы Его Императорского Величества Николая II были проданы за 35 тысяч у.е., лыжи Антона Шипулина с эстафетной гонки Олимпиады-2014 с автографом спортсмена ушли за 5 тысяч у.е., баночка маринованных грибов, приготовленных Алисой Фрейндлих по ее фирменному рецепту – 7 тысяч у.е., то есть 560 тысяч рублей. Разыгрывались и другие интересные лоты.

Как ранее рассказывал «Новый День», благополучателями в этом году стали три проекта. Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна получит деньги на проект «Здоровье обучающихся – приоритет школы». Сейчас в школе-интернате обучаются 280 слепых, слабовидящих и поздно ослепших детей, из них постоянно проживают там – 105. Они получают полное цензовое общее образование, особое внимание уделяется их коррекции и реабилитации. Для этого они занимаются ритмикой, лечебной физкультурой, развитием мелкой моторики и зрительного восприятия, логопедией, мимикой и пантомимикой, социально-бытовой ориентировкой. На полученные деньги школа планирует не только отремонтировать помещения и купить мебель, но и поменять дорогостоящее оборудование. Это был главный проект, предполагалось, что еще два получат деньги, если удастся закрыть потребности школы-интерната.

Собранных денег хватит также и на проект «Социополис» некоммерческой организации «Благое дело» по созданию инклюзивного комплекса в п. Верх-Нейвинский, и на проект»Создание Центра нутритивной поддержки на базе отделения паллиативной помощи ГАУЗ СО «ОДКБ» и обеспечение лечебным питанием детей с паллиативными состояниями».

Фото Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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