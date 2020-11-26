Кто получит деньги юбилейной Екатерининской Ассамблеи – 2020. Репортаж из школы для слабовидящих детей (ФОТО, ВИДЕО)

Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна стала благополучателем Екатерининской Ассамблеи в 2020 году с проектом «Здоровье обучающихся – приоритет школы». Съемочная группа «Нового Дня» побывала там, чтобы узнать, на что нужны деньги, которые организаторы благотворительного аукциона планируют выручить от продажи лотов.

Верхнепышминская школа-интернат

Сейчас в школе-интернате обучаются 280 слепых, слабовидящих и поздно ослепших детей, из них постоянно проживают там – 105. Они получают полное цензовое общее образование, особое внимание уделяется их коррекции и реабилитации. Для этого они занимаются ритмикой, лечебной физкультурой, развитием мелкой моторики и зрительного восприятия, логопедией, мимикой и пантомимикой, социально-бытовой ориентировкой.

По словам директора школы-интерната Нины Шалган, зачастую медицина в специализированных учреждениях уходит на второй план, хотя она играет ключевую роль в развитии детей: «Коррекционные школы – это люди-бессребреники, как раньше говорили, работающие на детей, и все делающие для того, чтобы они были более-менее здоровые, и им было комфортно находиться в школе».

На полученные деньги школа планирует не только отремонтировать помещения и купить мебель, но и поменять дорогостоящее оборудование, в частности, в офтальмологическом отделении. Приборы для лечения и коррекции зрения функционируют, но они сильно устарели – большинству аппаратов более десяти лет, а некоторые используются с 2003 года.

«Все оборудование, которое мы имеем, оно работающее, но устаревшее. Технически оно не отвечает современным требованиям. Нам это важно, потому что дети, обучаясь в школе и живя без родителей неделю или целыми четвертями, могли бы самостоятельно, а если маленькие – то с воспитателями, посещать курс лечения. Если мы отпускаем детей домой, им надо практически десять дней пролечиться, при этом на две недели, как минимум, отрываться от образования. Здесь ребенок и учится, и одновременно может пройти лечение на нескольких аппаратах. Старшие ребята могут сами спускаться в кабинет, они свои стены знают хорошо», – рассказала Нина Шалган.

Добавим, в этом году юбилейная Екатерининская Ассамблея состоится 4 декабря. Если на аукционе удастся выручить сумму большую, чем необходимо школе-интернату, оставшиеся средства передадут в организацию «Благое дело» с программой по созданию инклюзивного комплекса «Социополис» в поселке Верх-Нейвинский.

Екатеринбург, Анна Темрук, Александр Саливанчук, Антон Отман

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