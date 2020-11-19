Осколок метеорита и меч Техасской масонской ложи. Самые необычные лоты Екатерининской Ассамблеи

Меньше двух недель остается до проведения десятой, юбилейной, Екатерининской Ассамблеи. В этом году деньги, полученные на благотворительном аукционе, направят на поддержку Верхнепышминской школы-интерната им. С.А. Мартиросяна для детей с нарушениями зрения. О том, какие лоты выставят дарители в этом году, а также о самых необычных экспонатах благотворительных вечеров прошлых лет – в материале «Нового Дня».

Первая Екатерининская Ассамблея проводилась в 2011 году. Тогда на благотворительные цели удалось собрать 2,5 млн рублей. Но с каждым годом азарт участников аукционов рос, в том числе потому, что интересных лотов становилось больше.

Например, в 2012 году самым примечательным из них стала картина, написанная в соавторстве с экс-мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким прямо во время благотворительного вечера. Основу написал художник, напомнил «Новому Дню» пресс-секретарь сенатора Константин Пудов, а сам член Совета Федерации добавил штрихи. Полотно при начальной цене в 1000 условных единиц ушло с молотка вдвое дороже.

В 2013-м на аукцион выставил свой лот коллега Чернецкого по Совфеду, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он предложил устроителям вечера продать свой раритетный патефон 1950-х годов. Стартовая цена – 1500 у.е. За лот, по воспоминаниям участников Екатерининской Ассамблеи – 2012, развернулась битва – когда ставки дошли до 25 тысяч долларов, Аркадий Чернецкий посулил в довесок отдать несколько пластинок из личной коллекции. В итоге за 40 тысяч долларов патефон, иголки к нему и пластинки приобрел бизнесмен Дмитрий Кнутарев.

Олимпийский год – 2014-й – запомнился еще и падением метеорита в Челябинской области, которое могли наблюдать и екатеринбуржцы. Исследованием пришельца занимались ученые Уральского федерального университета, снарядившие экспедицию в соседний регион. Поэтому неудивительно, что вуз выставил на благотворительный аукцион осколок небесного тела, который ушел за 1500 условных единиц.

В 2015 году один из самых необычных лотов предложил для благотворительного аукциона бизнесмен Сергей Мазуркевич – это меч масонской Великой ложи Техаса XX века. Рыцарские мечи у состоящих в братстве используются в ритуале посвящения и присвоения высоких степеней в иерархии вольных каменщиков. На Екатерининской Ассамблее – 2015 стартовая цена лота начиналась от 800 условных единиц, а продан он был за 4500 у.е. Покупателем стал предприниматель Игорь Заводовский.

В 2016-м благополучателем Екатерининской Ассамблеи стал фонд «Подари жизнь», соучредителем которого является Чулпан Хаматова. Актриса сама присутствовала на благотворительном вечере и, конечно, предоставила и лот для аукциона – ее портрет кисти популярного художника Никаса Сафронова. Картину за 3,06 млн рублей купил президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

Кстати, почти столько же помог собрать на лечение детей, больных раком, и другой лот. На благотворительном вечере ушло с молотка антикварное издание «Божественной комедии» Данте Алигьери, его предоставили гендиректор УГМК Андрей Козицын, а купил – основатель компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Произведения искусства вообще традиционно пользуются популярностью на благотворительных вечерах Екатерининской Ассамблеи. Так, в 2017 году на аукцион был выставлен необычный лот – старинный портрет российского императора Александра II Освободителя XIX века, вытканный на шелке. Полотно 1872 года для аукциона предоставил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Оно ушло с молотка за 1,2 млн рублей, покупателями стали супруги Алтушкины.

В 2017-м самым дорогим лотом стала картина французского импрессиониста Армана Сегана «Тихая заводь», написанная в 1890 году. Ее купил на Екатерининской Ассамблее Андрей Симановский у председателя совета директоров группы ЧТПЗ Андрея Комарова за 4,2 млн рублей.

В 2019 году самый необычный лот был хорошо разрекламирован еще задолго до начала благотворительного аукциона – свердловский губернатор Евгений Куйвашев написал пост в инстаграме о том, как сделал своими руками два обеденных стола. Один он подарил своей маме, а второй – отдал на Екатерининскую Ассамблею. Хендмейд главы региона оценили первоначально в 1000 условных единиц, но продан он был за 35 млн рублей. Покупателем стал Андрей Симановский. Кстати, в прошлом году благотворительный вечер позволил собрать рекордную сумму – 86,5 млн рублей. Деньги пошли на помощь детям с патологиями опорно-двигательной системы – подопечным благотворительного фонда «Жизнь в движении».

В этом году участников благотворительного вечера тоже ждет немало интересных лотов. Средства с десятой по счету Екатерининской Ассамблеи, которая пройдет 4 декабря, направят в Верхнепышминскую школу-интернат для детей с нарушениями зрения. Среди прочего с молотка уйдут раритетные женские золотые часы марки «Павел Буре», изготовленные по заказу российского императора. На крышке хронометра – государственный герб, который устанавливался для награждений к юбилею 300 летия дома Романовых. Часы предоставил директор ООО «Малышева 73» Игорь Заводовский.

Другой лот напомнит приобретателю о спортивном празднике 2018-го – Чемпионате мира по футболу, который прошел в России. Гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов выставил на аукцион футболку с автографами всех игроков отечественной сборной, принимавших участие в мундиале.

Наконец, еще одним уникальным лотом поделилась актриса Ингеборга Дапкунайте, которая предоставила пригласительные билеты на посещение спектакля «Разбитый кувшин» Театра наций на две персоны с возможностью прогулки за кулисами в компании самой артистки.

Как рассказала «Новому Дню» исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова, лоты для благотворительного аукциона может предоставить любой. Но есть нюансы. «За десять лет у наших гостей появилась добрая привычка – часто люди сами звонят, говорят, что у них есть какая-то интересная вещь для аукциона, предлагают ее передать. Мы принимаем любые лоты в любом количестве, но единственное условие – чтобы это было что-то эксклюзивное, с историей, что-то интересное. Все антикварные вещи мы сопровождаем заключением искусствоведа, картины тоже проходят художественную экспертизу, – сказала собеседница агентства. – Есть те, кто с нами с первой Ассамблеи, кто предоставляет лоты, но мы всегда рады новым активным участникам».

Все фото предоставлены Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.20

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