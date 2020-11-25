Олимпийские лыжи Шипулина выставили на аукцион

Биатлонист Антон Шипулин выставил на благотворительный аукцион Екатерининской Ассамблеи – 2020 свои беговые лыжи с автографом, в которых он выступал на сочинской Олимпиаде.

В списке лотов появилась VIP-ложа на матчи ФК «Урал» на этот сезон от президента футбольного клуба Григория Иванова. Покупатель сможет шесть раз сходить на домашние матчи «шмелей» в рамках Чемпионата России, взяв с собой 14 человек. Генеральный директор компании ФОРЭС Сергей Шмотьев выставил на аукцион изделия камнерезного искусства – скульптуры «Стрелец» и «Боярский сын», созданные в студии «Святогор» в стиле объемной мозаики из полудрагоценных и поделочных камней. В 2016 году они экспонировались в Национальном музее Лихтенштейна.

Как сообщал «Новый День», благотворительный вечер десятой, юбилейной, Екатерининской Ассамблеи состоится 4 декабря. Все средства, собранные в ходе аукциона, будут направлены на реализацию проекта – победителя Ассамблеи-2020. В этом году им стала Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна с проектом «Здоровье ученика – приоритет школы!», который предполагает капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а так же диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Стоимость проекта составляет 16 миллионов рублей.

Если собранная сумма превысит заявленную проектом, благотворители передадут оставшиеся средства организациям, занявшим второе и третье место в рейтинговом голосовании.

Стоимость пригласительного на Екатерининскую Ассамблею в этом году – 40 тысяч рублей. Средства, собранные от продажи билетов, также будут направлены на благотворительность.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.11.20

Куйвашев отменяет заседание правительства из-за спортмероприятия. / Из Исторического сквера исчезают чугунные плиты (ФОТО). / В Новоуральске легковушка сбила несовершеннолетнюю девушку (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»