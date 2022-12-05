Серебряная царь-пушка и автограф Дацюка: что выставят на Екатерининской ассамблее (ФОТО)

Стало известно, какие лоты будут выставлены 9 декабря на благотворительном аукционе Екатерининской Ассамблеи.Как сообщили в пресс-службе областного Союза промышленников и предпринимателей, ХК «Автомобилист» передал на аукцион джерси с автографами легендарных хоккеистов Владислава Третьяка и Павла Дацюка. Дацюк – олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли. Третьяк – трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, первый советский хоккеист, включенный в Зал хоккейной славы в Торонто. После розыгрыша лота ХК «Автомобилист» выбьет имя покупателя на джерси.

Еще один спортивный лот – футболка олимпийской чемпионки по волейболу 1988 года Ирины Кирилловой. В этой форме спортсменка выступала на легендарной Олимпиаде 1988 года в Сеуле, где завоевала золото. Волейболистка представляла самый титулованный женский волейбольный клуб России – «Уралочку-НТМК». Лот предоставил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Также на аукционе будет выставлена миниатюрная копия «Царь-пушки». Она выполнена более чем из четырех килограммов серебра 925 пробы и малахита. Общая масса – более 12 кг. При изготовлении мастера руководствовались чертежами исторического оригинала, добытыми из Музея московского Кремля. Пояса рельефов на стволе, изображение царя Федора Ивановича, тексты на старославянском и детали конструкции, в том числе, подвижные элементы колес, повторены с ювелирной точностью. Лот предоставил генеральный директор ООО «Уральский горнопромышленный холдинг» Сергей Мазуркевич.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлые годы на Екатерининской ассамблее выставлялись: осколок челябинского метеорита; меч масонской Великой ложи Техаса XX века; грибы, засоленные актрисой Алисой Фрейндлих, и даже стол, который собственноручно выстрогал губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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