В герое песни Новикова о соседе свердловчане узнали губернатора Куйвашева

«Уголовный» бард Александр Новиков выпустил новую песню «Скамеечка», в которой поется о соседе-краснодеревщике.

Наиболее внимательные слушатели заподозрили, что прототипом героя песни стал губернатор Евгений Куйвашев, который, как известно, живет в одном доме с Новиковым. Лирический герой песни просит соседа выстрогать ему скамеечку, «чтоб если в суд – то только на своей», а также предлагает ему выпить за то, «чтоб никогда на ту скамеечку не усадили нас с тобой вдвоем». Впрочем, интригует и начало композиции – Новиков объявляет, что его сосед по непонятным причинам съезжает с квартиры, и ему от этого очень грустно.

Как уже писал «Новый День», Евгений Куйвашев уже пробовал себя в столярном деле. В 2019 году губернатор написал пост в инстаграме о том, как сделал своими руками два обеденных стола. Один он подарил своей маме, а второй – отдал на Екатерининскую ассамблею. Хендмейд главы региона оценили первоначально в тысячу условных единиц, но продан он был за 35 млн рублей. Покупателем стал Андрей Симановский.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 09.03.21

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