В Екатеринбурге завершился фестиваль «Кинопроба». Две участницы скончались от коронавируса

В Екатеринбурге завершился международный фестиваль «Кинопроба». За несколько недель до начала мероприятия стало известно, что пять из пятнадцати участников, допущенных до презентации проектов перед инвесторами, заболели коронавирусом. Две девушки скончались. Об этом на странице в Facebook сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Чудовищная история, до слёз, до мурашек... Пятнадцать молодых людей прошли селекцию и были допущены до питчинга анимационных проектов на фестивале «Кинопроба». Из пятнадцати пятеро заболели ковидом (каждый третий!) за пару недель до мероприятия. Обещали защищать проекты онлайн, с ними держала связь Наталия Егорова. Но... Одна из девочек – 21-летняя Шура Грушина – умерла. Её отец собирался участвовать вместо неё, в память о ней. Почему-то перестал выходить на связь, видимо, осознал, что смысла в этом уже никакого нет... Но в день питчинга, утром, выяснилось, что зараза унесла жизнь еще одной юной талантливой девушки – 26-летней Наташи Мальгиной. Статистика ужасающая!!! Я уже молчу, что с тремя остальными заболевшими связь тоже пропала, телефоны отключены, на письма не отвечают. Очень хочется верить, что просто передумали. Ещё раз: пять из пятнадцати человек в разных концах страны! Двое скончались. Трое – неизвестно... Молодые, целеустремленные, талантливые! Пожалуйста, берегите себя! Это страшно... Ну и посмотрите на этих девочек, которые мечтали посвятить свою жизнь самому доброму из искусств...» – написал Сергей Капков.

Добавим, фестиваль «Кинопроба» в этом году проходил в 17-й раз. В рамках мероприятия представители различных киношкол со всего мира (в этом году на участие поступило более 400 заявок из 28 стран) показывают свои проекты, а также участвуют в мастер-классах, дискуссиях, встречаются с художниками-аниматорами, актерами и операторами.

Екатеринбург, Анна Темрук

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