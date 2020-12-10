История про умерших от Covid-19 участниц фестиваля «Кинопроба» оказалась фейком: девушек вообще не существовало

История о молодых девушках, которые должны были участвовать в питчинге «Кинопробы», но не дожили до смотра из-за коронавируса, оказалась фейком. Оказалось, что таких личностей, как Шура Грушина и Наталья Мальгина, вообще никогда не существовало – их придумал социальный педагог из Липецка, чтобы увеличить свои шансы на победу в питчинге «Кинопробы» и заработать 50 тысяч рублей.

Первый пост об умерших участницах анимационного питчинга «Кинопробы» (конкурс лучших проектов в кино, на котором выявляют победителя, – прим. ред.) появился на странице шеф-редактора студии «Союзмультфильм» Сергея Капкова в фейсбуке. Он писал, что из 15 итоговых участников анимационного питчинга незадолго до мероприятия пятеро заболели коронавирусом, хотя в основном это были очень молодые люди. Ближе к защите проектов, которая должна была проходить на «Кинопробе» в Екатеринбурге, выяснилось, что от вируса скончались сразу две молодые девушки – 21-летняя Шура Грушина и 26-летняя Наташа Мальгина. Причем, по словам представителей питчинга, сначала выступать вместо Шуры собирался ее отец – якобы в память о дочери. Еще трое заболевших коронавирусом просто перестали выходить на связь, сообщал Капков.

На данный момент этот пост удален. Но когда он только появился, в комментариях люди выражали сомнения относительно такой странной выборки: 5 из 15 молодых людей вдруг заболели коронавирусом, а двое скончались. Более того – комментаторов удивляли некоторые факты из биографий девушек, например, неверно указанное название вуза и прочие неточности.

Свое расследование по факту «смерти» девушек провела «Фонтанка», и оказалось, что комментаторы сомневались не зря. Шуры Грушиной и Наташи Мальгиной вообще никогда не существовало. Их выдумал 29-летний Дмитрий Зарницкий из Липецка. Как показало расследование портала, работы, которые от имени фейков Зарницкий представил на суд жюри «Кинопробы», были составлены из работ других авторов-аниматоров, которые до сих пор можно найти в сети: совпадают персонажи, названия локаций. И авторы настоящих работ подтвердили, что несколько лет назад ими интересовался Дмитрий Зарницкий.

По данным «Фонтанки», молодой человек «живет в Липецке, работает социальным педагогом в доме престарелых с зарплатой в 10 тысяч рублей, которые отдает матери, получая лишь десятую часть на карманные расходы». В разговоре с корреспондентом портала он признался, что мечтает открыть свою анимационную студию, поэтому и участвовал в питчинге «Кинопробы», надеясь получить приз – 50 тысяч рублей. Чтобы увеличить свои шансы, заявки он подал не только от своего имени, но и от имени друга Кирилла Антонова. А также создал девушек-фейков – Наталью Мальгину и Шуру Грушину. Всего Зарницкий и его вымышленные авторы получили семь мест из десяти в анимационном питчинге «Кинопробы».

Организаторы мероприятия рассказали, что сообщений о смертях участников конкурса было три. О смерти Шуры Грушиной рассказал якобы ее отец, о смерти Натальи Мальгиной с адреса девушки написала ее «сестра», о смерти еще одного участника – Владимира Вершкова (тоже фейк Зарницкого) рассказал с его электронной почты некий друг.

«На самом деле никто из участников питчинга «Кинопробы» не умирал, – признался «Фонтанке» Дмитрий Зарницкий. – Пять человек, которые не явились на питчинг, были составлены из кусков разных моих знакомых (эдакие франкенштейны, то есть фотография одного знакомого, биография другого, проект вообще третьего). Причем во всех их проектах я так или иначе принимал участие».

Сначала Зарницкий хотел сам приехать на «Кинопробу», но его якобы не отпустила мать. Затем он хотел отправить на фестиваль своего знакомого, но тоже не вышло. И тогда он решил «убить» своих фейков. Когда молодой человек понял, что его обман раскусили, он стал рассказывать грустную историю своей жизни про травлю в школе, несбывшиеся мечты и так далее. «В настоящий момент я нахожусь на грани полного отчаяния. Мне уже почти 30, а я до сих пор нахожусь не на своем месте в жизни», – заявил Зарницкий корреспонденту «Фонтанки».

«Я думал, что реакция будет наплевательской, мол, погибли и погибли, всегда найдутся новые. Совсем не ожидал такой заботы о незнакомых людях со стороны уже пробившихся в сфере кино людей», – заявил Зарницкий, добавив, что теперь он боится штрафа за фейк-ньюс о коронавирусе.

В настоящий момент эти публикации Сергея Капкова удалены

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