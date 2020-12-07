Виновник смертельного ДТП Васильев попросился под домашний арест – ему отказали

Владимир Васильев, обвиняемый в ДТП, в котором погибли два человека, и его адвокат попросили суд заменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или запрет на совершение определенных действий – в частности, на управление автомобилем.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» из Ленинского райсуда, на сегодняшнем заседании гособвинитель ходатайствовал о продлении Васильеву ареста ещё на три месяца, так как опасается, что на свободе он будет препятствовать следствию, совершит еще какое-то преступление или сбежит.

Сам Васильев заявил, что не понимает, как он может помешать следствию, ведь почти все свидетели уже допрошены. Он также заявил, что скрываться не собирается.

Его адвокат добавил: опасения прокурора, что Васильев совершит новое преступление, беспочвенны, так как ДТП было хоть и смертельным, но не умышленным.

Тем не менее, судья постановил продлить Васильеву арест до 12 марта.

Как уже писал «Новый День», смертельное ДТП случилось 4 августа 2019 года, около шести часов утра, на перекрестке у ТЦ «Алатырь»: Владимир Васильев на большой скорости влетел в стоящую на светофоре «Ладу». Удар был такой силы, что пассажир Виталий Никифоров и водитель такси Александр Трушков погибли на месте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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