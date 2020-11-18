Свидетель-медсестра подтвердила в суде, что не видела, как Васильев сдавал анализ мочи (ФОТО)

В процессе о смертельном ДТП, где судят автолюбителя Владимира Васильева, сегодня выступила одна из ключевых свидетелей – медсестра Светлана Османова, которой в день ДТП поручили взять у Васильева анализ мочи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медсестра повторила в суде свои показания, данные на стадии предварительного следствия. Она вошла в смотровую, где лежал Васильев, с направлением от врача и контейнером для сбора анализа. Васильев отказался его сдавать, она около 30 минут его уговаривала. Затем ее кто-то окликнул из коридора, и она вышла на одну-две минуты. Когда она вернулась, контейнер был наполнен мочой. В смотровой был пожилой мужчина, как она узнала впоследствии – отец Васильева. Кто именно наполнил контейнер для анализов, она не видела.

Адвокат Васильева заявил, что эти показания противоречат другим, данным в октябре 2019 года. Якобы тогда медсестра сказала, что она не выходила из кабинета, а только отвернулась. И спросил ее, какие слова считать более достоверными. По словам Османовой – те, где она сказала, что покидала смотровую. Защитник дал понять, что не верит ей.

Напомним, в октябре 2019 года эксперты пришли к выводу, что мочу за Васильева, который является виновником смертельного ДТП, сдавал его отец. Об этом рассказал тогда адвокат потерпевшей стороны Александр Шумилов. По его словам, согласно заключению эксперта, моча, представленная на экспертизу, принадлежала отцу виновника ДТП, полковнику Росгвардии Васильеву. «Когда Васильева доставили в полицию – с ним был отец, были сотрудники ГИБДД, медсестра, дальше анализ мочи был передан водителю, который вез его врачу, который производил анализ. Где и когда подменили – это предстоит выяснить следователю», – пояснил собеседник агентства год назад. Анализ оказался чистым.

Еще две сотрудницы больницы, вызванные сегодня, не явились, но суд счел возможным зачитать их показания, данные во время следствия. Одна из медработников показала, что сразу после доставления Васильева в больницу бригадой скорой помощи у него был взят общий анализ крови и анализ крови на алкоголь. Алкоголя в крови обнаружено не было.

Как уже писал «Новый День», смертельное ДТП случилось 4 августа 2019 года, около шести часов утра, на перекрестке у ТЦ «Алатырь»: Владимир Васильев на большой скорости влетел в стоящую на светофоре «Ладу». Удар был такой силы, что пассажир Виталий Никифоров и водитель такси Александр Трушков погибли на месте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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