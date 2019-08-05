«Я лечу домой, откроешь мне дверь», – вдова погибшего в жутком ДТП на Малышева рассказала о последних словах супруга (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге следователи продолжают выяснять обстоятельства жуткого ДТП на Малышева. Правоохранители вызывают к себе родственников погибших. Съемочной группе РИА «Новый День» удалось лично пообщаться с вдовой, родными и друзьями пассажира «Лады», попавшей под смертельный удар. Подробности – в нашем материале.

Жуткое ДТП у «Алатыря». Рассказ вдовы погибшего

Ирина – вдова Виталия Никифорова – сегодня приехала на встречу со следователем, с ней в качестве поддержки брат погибшего и друзья семьи. Со слов девушки, ее супруг улетал в Санкт-Петербург на концерт Rammstein. Затем через Москву он самолетом должен был вернуться в Екатеринбург. 4 августа утром Виталий уже был в аэропорту Кольцово. Молодой человек вызвал такси, вместо того, чтобы ехать на своем авто. «Он мне прислал сообщение о том, что прилетел. Он пишет: «Я лечу домой, у меня нет ключей. Откроешь мне дверь». Я сидела, ждала, и у меня резко сон пропал. У меня почему-то сразу же паника началась, я начала заходить на новостные порталы и увидела новость о ДТП. Смотрю, что Ford Focus нету. Я поняла, что его там нет, но все равно мне страшновато стало. Спустя час, когда он перестал отвечать, я начала звонить родственникам, которые должны были встретить его в аэропорту. Мне сказали, что он позвонил и сказал: «Я сам доеду на такси», – Ирина рассказывает и не может сдержать слез.

Виталий Никифоров, фото предоставлено его вдовой

Уже позже Ирина узнает, что ее муж все-таки оказался в том жутком ДТП возле ТЦ «Алатырь». Напомним, накануне в 5:55 автомобиль KIA Rio ехал по улице Малышева в сторону Московской. Мужчина не справился с управлением и допустил столкновение по касательной с SsangYong. Затем KIA Rio влетел в автомобиль Lada, который в этот момент стоял на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара «Ладу» отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с Volkswagen.

Александр Трушков, фото предоставлены его матерью

В результате аварии водитель (Александр Трушков) и пассажир (Виталий Никифоров) «Лады» погибли на месте. Еще трое были госпитализированы – водитель и пассажир KIA Rio, водитель Toyota. Они доставлены в 24-ю городскую больницу.

Виталию было 26 лет. Он работал фитнес-тренером и водителем, рассказывает вдова. В результате трагедии семья осталась без кормильца, а пятилетняя дочь – без отца. «Она думает, что папа лежит в больнице. Все ждет, хочет приехать к нему. Говорит, что скучает», – говорит Ирина корреспонденту РИА «Новый День».

Родные погибшего также слышали о том, что родители виновников ДТП всячески опекают своих детей. «Хочу попросить всех о помощи, чтобы данное дело не замяли, чтобы огласка была предана максимальная. Чтобы люди, виновные в гибели людей, были максимально сурово наказаны», – обращается к читателям брат погибшего Виталия Никифорова – Иван.

За рулем «Лады» был уроженец Карпинска Александр Трушков. Отцу двоих детей 10 сентября должно было исполниться 25 лет. О его гибели родные узнали спустя несколько часов после аварии. «Нам позвонил следователь в девятом часу утра. Сказал, что сын попал в смертельное ДТП, и что смерть наступила до приезда скорой помощи», – рассказывает мама погибшего Татьяна Трушкова. Завтра женщина приедет из Карпинска в Екатеринбург для встречи со следователем.

Александр Трушков

Как написали читатели паблика «Типичный Екатеринбург», за рулем KIA был 23-летний уличный художник Владимир Васильев. На пассажирском сиденье находился некий Глеб Березкин. По данным из паблика, в ту ночь молодые люди отдыхали вместе с владельцем KIA. В какой-то момент парни угнали у своего знакомого авто. «Сегодня следователи главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области продолжают выяснять обстоятельства жуткого ДТП, продолжают работать с потерпевшими, – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России РФ по Свердловской области Валерий Горелых. – И ждут официального заключения по состоянию водителя KIA. Сегодня же будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – дополнил Валерий Горелых.

Друзья, коллеги и родные Виталия Никифорова организовали сбор средств в пользу семьи погибшего. Перевести пожертвование на карту Сбербанка 4276 1630 4820 1995.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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