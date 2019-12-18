Виновник смертельного ДТП на Малышева психически здоров

Владимир Васильев – виновник смертельного ДТП возле «Алатыря» оказался вменяемым. Об этом «Новому Дню» сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Шумилов.

«Я сегодня ознакомился с экспертизой – Васильев вменяемый. На момент совершения преступления он давал отчет своим действиям. Никакими психическими расстройствами до ДТП и после не страдает. Осознает общественную опасность своих деяний. Поэтому принудительные меры медицинского характера к нему применяться не будут. Он будет отвечать в соответствии с действующим законодательством», – пояснил юрист.

По решению суда Васильев пробудет в СИЗО как минимум до 12 февраля 2020 года. Молодой человек находится под следствием, так как стал виновником смертельного ДТП 4 августа. Рано утром возле пересечения улиц Малышева и Московская он на Kia Rio на большой скорости врезался в стоящую на светофоре «Ладу». Удар был такой силы, что водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте. Анализы, взятые у Васильева сразу после ДТП, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков водитель «Киа» не употреблял. В ходе следствия выяснилось, что Васильев и вовсе не сдавал биоматериал, а моча, отправленная на экспертизу, принадлежала отцу виновника ДТП, отставному полковнику Росгвардии.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.12.19

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