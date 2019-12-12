Виновник смертельного ДТП на Малышева пытался через облсуд добиться освобождения из СИЗО

Сегодня в Свердловском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Ленинского районного суда о продлении содержания под стражей Владимира Васильева. Напомним, 6 декабря виновника смертельного ДТП на Малышева отправили в СИЗО до 12 февраля 2020 года. Облсуд не нашел оснований для отмены данного постановления.

Напомним, Васильев стал виновником смертельного ДТП 4 августа. Около шести часов утра недалеко от ТЦ «Алатырь» молодой человек на Kia Rio на большой скорости влетел в стоящую на светофоре «Ладу», задев при этом еще несколько автомобилей. В результате от сильного удара водитель легковушки Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров погибли на месте. Анализы, взятые у Васильева сразу после аварии, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков водитель «Киа» не употреблял, но позднее выяснилось, что мочу за сына сдал отец, отставной полковник Росгвардии.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.12.19

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