Виновник смертельного ДТП на Малышева останется в СИЗО до февраля (ФОТО)

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга рассматривался вопрос о продлении меры пресечения Владимиру Васильеву, который стал виновником смертельного ДТП на Малышева в августе этого года. Как ранее решил Свердловский областной суд, Васильев должен находиться в СИЗО до 12 декабря. Но следователь заявил ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 5 марта 2020 года. В этот период будет продолжен сбор вещественных доказательств, а также планируется найти и опросить очевидцев ДТП.

Представители Васильева в свою очередь обратились с ходатайством об избрании иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Сам виновник ДТП поддержал позицию адвокатов и дополнил, что влиять на ход следствия он не будет.

В итоге Ленинский районный суд вынес решение, согласно которому Васильев останется в СИЗО, но не до марта, как просило следствие, а до 12 февраля 2020 года.

Как сообщал «Новый День», на этой неделе появилась информация о том, как отец Васильева мог сдать анализы на наркотики и алкоголь за сына. Предполагается, что виновен врач, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Как уже сообщалось, жуткое ДТП случилось около шести часов утра в воскресенье, 4 августа, неподалеку от ТЦ «Алатырь». Владимир Васильев на Kia Rio на большой скорости влетел в стоящую на светофоре «Ладу». От мощнейшего удара отечественную машину буквально разорвало, его пассажир и водитель погибли на месте. Анализы, взятые у Васильева сразу после аварии, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков водитель «Киа» не употреблял, но позднее выяснилось, что мочу за сына сдал отец, полковник Росгвардии в отставке.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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