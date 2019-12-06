Следователи требуют продлить арест устроившему ДТП на Малышева Васильеву

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга будет рассматриваться вопрос о продлении срока ареста Владимиру Васильеву, виновнику резонансного ДТП на улице Малышева.

Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, накануне следователи направили соответствующее обращение в суд, сегодня состоится заседание, ориентировочно в 11 часов. СК требует арестовать гонщика до 5 марта, пока идет расследование. Ранее Васильеву сократили срок ареста до 12 декабря.

На этой неделе появилась информация о том, как отец Васильева мог сдать за сына. Предполагается, что виновен врач, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Как уже сообщалось, страшная авария случилась около шести часов утра в воскресенье, 4 августа, неподалеку от ТЦ «Алатырь». Владимир Васильев на Kia Rio на большой скорости влетел в стоящую на светофоре «Ладу». От мощнейшего удара отечественную машину буквально смяло, его пассажир и водитель погибли на месте, у обоих остались маленькие дети.

Екатеринбург, служба информации

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