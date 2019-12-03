СК назвал врача, благодаря которому отец Васильева смог подменить мочу. Ему грозит срок

У следователей появилась новая версия, каким образом произошла подмена мочи, которую должен был сдать водитель Владимир Васильев, в жутком ДТП с участием которого погибли два человека. На видео, снятом очевидцем, Васильев находился в явно неадекватном состоянии, однако анализы показали, что он не употреблял ни алкоголь, ни наркотики. По инициативе СК проводилась экспертиза анализов, которые он сдал, и там нашли ДНК его отца.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в СУ СКР, произойти это могло следующим образом. 4 августа 2019 года около 7 часов Владимир Васильев был доставлен в приёмное отделение больницы для проведения медосвидетельствования на состояние опьянения. В нарушение Приказа минздрава РФ, врач лично мочу у водителя не брал, а поручил это медсестре и не проконтролировал ее. Водитель отказался сдать мочу, а медсестра вышла из кабинета, оставив там ёмкость для анализа и обоих Васильевых – старшего и мледшего. По версии следствия, отец воспользовался отсутствием медиков и «поместил в ёмкость свой биологический материал» вместо сына.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Наказание по этой статье – штраф до 120 тысяч рублей либо 360 часов обязательных работ, либо арест на три месяца.

Как уже сообщалось, страшная авария случилась около шести часов утра в воскресенье, 4 августа, неподалеку от ТЦ «Алатырь». Владимир Васильев на Kia Rio, на большой скорости ехавший по улице Малышева, влетел в стоящую на светофоре «Ладу». Удар был такой силы, что автомобиль буквально расплющило, его пассажир и водитель погибли на месте, у обоих остались маленькие дети.

Екатеринбург, служба информации

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