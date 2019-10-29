«Это вам не РУСАДА». Кто ответит за подмену мочи Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП на Малышева

На прошлой неделе стало известно, что мочу предполагаемого виновника смертельного ДТП Владимира Васильева подменили на чью-то другую, и поэтому лаборатория на нашла ни алкоголя, ни наркотиков в биологических жидкостях водителя Kia. Информацию «Новый День» получил от осведомленного источника в пятницу, а в понедельник данные подтвердил адвокат Александр Шумилов, ознакомившийся с результатами генетической экспертизы.

Сегодня появились новые сведения: «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на собственный источник сообщает, что моча, которую сдавали на анализы, принадлежит отцу Васильева, которого ранее в СМИ называли высокопоставленным силовиком. «Предположительно замена биологического материала могла произойти в ходе первичного отбора. Тогда вместе с сыном находился и отец. Сейчас могут возникнуть вопросы к сотрудникам ГИБДД, которые по регламенту должны противодействовать возможной подмене биологических материалов», – пишет «Ъ».

Однако, как пояснили «Новому Дню» медработники, знакомые с процедурой взятия биологических жидкостей на исследование, подмена могла произойти на другом этапе и, возможно, гаишники тут ни при чем. «Если речь об обычном медосвидетельствовании, когда водитель, попавший в ДТП, не пострадал и его привозят для забора мочи в медпункт, то тогда да – он мочится в баночку в присутствии гаишника. Тут другая история. Васильева доставили в стационар, то есть были показания к оказанию медицинской помощи. В таких ситуациях уже в больнице параллельно с различными манипуляциями, пока кровь берут, например, на общий анализ, биохимию, заболевания, делают также и забор биологических жидкостей на алкоголь и наркотики, если это необходимо», – рассказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, не существует никаких документов или регламентов, в которых было бы прописано, как именно должны доставить пробирки с материалом в лабораторию. «Самое главное для больницы – организовать доставку до лаборатории. Но это вам не РУСАДА, никакой защиты у пробирок от подмены нет, да и нигде не прописано, как медучреждение должно доставить материал. Чаще всего – просто передают водителю, его никакие гаишники не сопровождают», – подчеркнул собеседник «Нового Дня».

Напомним, жуткая авария случилась около 6 часов утра в воскресенье, 4 августа, рядом с ТЦ «Алатырь». Kia Rio, мчавшийся на большой скорости по Малышева, по касательной задел стоящий на красном светофоре SsangYong, а затем влетел в «Ладу», которую отбросило на Toyota, а та столкнулась с Volkswagen. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло, пассажир и водитель этой легковушки погибли на месте. На видео, снятом очевидцем, Васильев находился в явно неадекватном состоянии, однако анализы показали, что он не употреблял ни алкоголь, ни наркотики. Сейчас мужчина находится в СИЗО – пока до 12 декабря.

Екатеринбург, Елена Сычева

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