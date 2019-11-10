«Здоровался, сосуд этот держал», – полковник Росгвардии объяснил, почему его ДНК оказалась в анализах сына после ДТП

Отец Владимира Васильева впервые прокомментировал ДТП на Малышева и его причастность к подмене мочи, которую сдал водитель. По словам полковника Росгвардии в отставке Андрея Васильева, его ДНК нашли в анализах, просто потому, что он подержался за баночку.

Андрей Васильев изложил свою версию событий в программе «Первая передача» на НТВ. Он рассказал, что его сын ехал в пять утра домой за водкой, потому что ее там всегда много, но уверен в трезвости сына. А ДНК отца в анализах сына оказалась случайно.

«А где они возьмут эту водку в пять утра или в шесть? Вот он поехал домой за этим мероприятием, потому что у нас дома всегда этого навалом. Мое ДНК, оно может быть, ну и что дальше? Я же здоровался, сосуд этот брал в руки. Оно запросто может быть везде. Никто ничего не подкупал и не подменял. Он никогда не употреблял ничего, никогда не был замечен. Я просто знаю, что он не пьяница и не наркоман», – рассказал отставной полковник в программе НТВ.

Напомним, жуткая авария случилась около 6 часов утра в воскресенье, 4 августа, рядом с ТЦ «Алатырь». Kia Rio, мчавшийся на большой скорости по Малышева, по касательной задел стоящий на красном светофоре SsangYong, а затем влетел в «Ладу», которую отбросило на Toyota, а та столкнулась с Volkswagen. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло, пассажир и водитель этой легковушки погибли на месте. На видео, снятом очевидцем, Васильев находился в явно неадекватном состоянии, однако анализы показали, что он не употреблял ни алкоголь, ни наркотики. По инициативе СК проводилась экспертиза анализов, которые он сдал, – там нашли ДНК его отца.

Екатеринбург, служба информации

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