российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 марта 2020, 15:48 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Дело гонщика Васильева передают в суд

Дело Владимира Васильева, из-за которого в ДТП на Малышева погибли два человека, в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, утверждено обвинительное заключение.

Васильева обвиняют по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», а также по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц». Следствие полагает, что пьяный Васильев взял машину «Киа Рио» своего приятеля, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения – первоначально, отметим, владелец авто не подавал заявления об угоне.

После Васильев в состоянии опьянения на большой скорости врезался в три легковушки на перекрестке улиц Малышева и Московской. Погибли два человека. История получила большой резонанс в том числе потому что очевидцы заметили: Васильев был под действием каких-то веществ после ДТП. Но его анализы ничего не показали. Как выяснилось впоследствии, мочу за него сдал отец, полковник Росгвардии в отставке. Сейчас Владимир Васильев находится в СИЗО.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 11.03.20

Сначала проект, потом – слушания. Мусорщики из Нижнего Тагила объявили о своих планах. / Искусственный интеллект присмотрит за безопасностью людей на ТЭЦ. / Свердловские промышленники назвали реальной угрозу отмены «Иннопрома». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На виновника смертельного ДТП на Малышева возбудили вторую уголовку

Васильев, устроивший смертельное ДТП на Малышева, останется в СИЗО до 1 апреля (ФОТО, ВИДЕО)

«Я лечу домой, откроешь мне дверь», – вдова погибшего в жутком ДТП на Малышева рассказала о последних словах супруга (ФОТО, ВИДЕО)

«Здоровался, сосуд этот держал», – полковник Росгвардии объяснил, почему его ДНК оказалась в анализах сына после ДТП

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,