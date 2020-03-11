Дело гонщика Васильева передают в суд

Дело Владимира Васильева, из-за которого в ДТП на Малышева погибли два человека, в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, утверждено обвинительное заключение.

Васильева обвиняют по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», а также по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц». Следствие полагает, что пьяный Васильев взял машину «Киа Рио» своего приятеля, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения – первоначально, отметим, владелец авто не подавал заявления об угоне.

После Васильев в состоянии опьянения на большой скорости врезался в три легковушки на перекрестке улиц Малышева и Московской. Погибли два человека. История получила большой резонанс в том числе потому что очевидцы заметили: Васильев был под действием каких-то веществ после ДТП. Но его анализы ничего не показали. Как выяснилось впоследствии, мочу за него сдал отец, полковник Росгвардии в отставке. Сейчас Владимир Васильев находится в СИЗО.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 11.03.20

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