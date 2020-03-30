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Понедельник, 30 марта 2020, 14:14 мск

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В суде назвали дату начала процесса по делу гонщика Васильева

Ленинский районный суд назначил дату старта рассмотрения дела Владимира Васильева, который стал виновником ДТП с двумя погибшими на улице Малышева. Первое заседание состоится 13 апреля. Оно пройдет в закрытом режиме, так как есть несовершеннолетний потерпевший и будут озвучиваться данные, составляющие медицинскую тайну.

Суд также продлил обвиняемому меру пресечения – по 12 сентября 2020 года. Его защитники снова просили отпустить Васильева из-под стражи, но судья отказал.

Кроме того, адвокаты просили снять обвинения по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)» – в этом также было отказано.

Напомним, Васильев устроил смертельное ДТП на улице Малышева. Дело получило большой резонанс, в том числе потому, что очевидцы заметили: Васильев был под действием каких-то веществ после ДТП. Но его анализы ничего не показали. Как выяснилось впоследствии, мочу за него сдал отец, полковник Росгвардии в отставке. Сейчас Владимир Васильев находится в СИЗО.

Екатеринбург, Елена Иванова

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