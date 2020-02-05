Васильев, устроивший смертельное ДТП на Малышева, останется в СИЗО до 1 апреля

Сегодня в Ленинском районном суде рассмотрели вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Владимиру Васильеву, который стал виновником смертельного ДТП на Малышева. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 1 апреля 2020 года. Сторона защиты Васильева просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Заседание провели в закрытом режиме в связи с тайной следствия. Во время перерыва съемочной группе «Нового Дня» удалось пообщаться с Юрием Никифоровым – отцом Виталия, скончавшегося на месте ДТП пассажира «Лады», в которую на перекрестке влетел Васильев на Kia Rio. «Следователь попросил увеличить срок содержания на месяц и 20 дней. Сторона защиты настаивает на том, что он будет находиться дома, и суд может наложить дополнительные запреты, и он это будет соблюдать. Но у меня это вызывает истерический смех. Он, находясь в СИЗО, нарушил запрет, который был установлен правилами распорядка содержания. Он не побоялся его нарушить, решил прилечь отдохнуть днем. А здесь ему суд наложит ограничения, в то время как он находится дома, и он эти ограничения будет соблюдать! Да он в жизни их не будет соблюдать», – рассказывает отец погибшего (Васильева в СИЗО помещали в карцер на три дня за нарушение внутреннего распорядка). Также известно, что по результатам экспертизы Васильев психически здоров и вменяем. Напомним, Васильев находится под следствием, так как стал виновником аварии 4 августа 2019 года, где погибли двое мужчин. Рано утром у пересечения улиц Малышева и Московская он на Kia Rio на большой скорости врезался в стоящую на светофоре «Ладу». Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте. Анализы, взятые у Васильева сразу после ДТП, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков он не употреблял. В ходе следствия выяснилось, что Васильев и вовсе не сдавал биоматериал, а моча, отправленная на экспертизу, принадлежала его отцу, отставному полковнику Росгвардии.

Юрий Никифоров считает, что в скандале с подменой биоматериала виноват и следователь, который изначально вел дело Васильева, – Артем Вопилов. «Я считаю, что очень большой вред в расследовании дела принес следователь Вопилов. Это он должен был прийти и не допустить подтасовки и подделки биоматериала. Он должен был добиться от медиков, чтобы взяли пробы на наличие алкогольного и иного опьянения».

Екатеринбург, Владислав Тринько

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