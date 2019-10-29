«Экспертиза определила, что за Васильева мочу сдал его отец», – адвокат Александр Шумилов

Эксперты пришли к выводу, что мочу за Васильева, который является виновником смертельного ДТП, сдал его отец. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал адвокат Александр Шумилов. «Согласно заключению эксперта, моча, представленная на экспертизу, принадлежит отцу виновника ДТП на Малышева, полковнику Росгвардии Васильеву В.А.», – пишет он.

«Новому Дню» Шумилов рассказал, что следователь ознакомил его с результатами экспертизы. «Когда Васильева доставили в полицию – с ним был отец, были сотрудники ГИБДД, медсестра, дальше анализ мочи был передан водителю, который вез его врачу, который производил анализ. Где и когда подменили – это предстоит выяснить следователю», – пояснил собеседник агентства.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что мочу предполагаемого виновника смертельного ДТП Владимира Васильева подменили на чью-то другую, и, возможно, поэтому лаборатория не нашла ни алкоголя, ни наркотиков в биологических жидкостях водителя Kia. Информацию «Новый День» получил от осведомленного источника в пятницу. Сегодня эксперт рассказал корреспонденту агентства, на каком этапе могла произойти замена.

Жуткая авария случилась около 6 часов утра в воскресенье, 4 августа, рядом с ТЦ «Алатырь». Kia Rio, мчавшийся на большой скорости по Малышева, по касательной задел стоящий на красном светофоре SsangYong, а затем влетел в «Ладу», которую отбросило на Toyota, а та столкнулась с Volkswagen. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло, пассажир и водитель этой легковушки погибли на месте. На видео, снятом очевидцем, Васильев находился в явно неадекватном состоянии, однако анализы показали, что он не употреблял ни алкоголь, ни наркотики. Сейчас мужчина находится в СИЗО – пока до 12 декабря.

Екатеринбург, служба информации

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