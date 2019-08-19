В акте освидетельствования виновника смертельного ДТП на Малышева были изменены имя и дата (ДОКУМЕНТ)

Автоюрист Максим Едрышов обнаружил грубые ошибки в акте освидетельствования виновника резонансной смертельной аварии на Малышева Владимира Васильева. В документе, который подтверждает, что водитель был трезв в момент ДТП, содержатся два фактических несовпадения. Во-первых, в строке ФИО указано другое имя – Василий. Во-вторых, в акте стоит дата – 4 июня 2019 года, то есть за два месяца до резонансного ДТП.

«Следователь не должен был принимать этот документ, потому что в нем допущены фактические ошибки. Формально юридически считается, что в материалах уголовного дела имеется освидетельствование другого человека. То есть, формально обвиняемый по уголовному делу не прошел освидетельствование», – прокомментировал «Новому Дню» Максим Едрышов. Он уточнил, что акт освидетельствования Васильева ему передал один из потерпевших.

Фото со страницы Максима Едрышова в фейсбуке Фото со страницы Максима Едрышова в фейсбуке

Экспертиза состояния водителя после аварии является ключевым в деле виновника ДТП, поскольку влияет на квалификацию уголовной статьи. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что будет проведена перепроверка процедуры освидетельствования Васильева.

«Для переквалификации на ч. 6 ст. 264 необходимо одно из следующих условий: наличие акта освидетельствования на состояние опьянения с заключением «установлено состояние опьянения»; имел место отказ от медицинского освидетельствования; лицо, совершившее ДТП, скрылось с места аварии. Ничего этого нет. Кроме того, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на перепроверку процедуры направления прохождения и результатов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Что касается вполне логичного вопроса, как стали возможны такие ошибки и кто понесет за это ответственность, на мой взгляд, целесообразно задать его медицинскому учреждению, где этот документ готовился», – прокомментировал представитель полицейского главка.

Напомним, ранее Васильеву было предъявлено обвинение по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Жуткая авария случилась около 6 часов утра в воскресенье, 4 августа, рядом с ТЦ «Алатырь».

Владимир Васильев за рулем Kia Rio мчался на большой скорости по Малышева, по касательной задел стоящий на красном светофоре SsangYong, а затем влетел в «Ладу», которая стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло. В салоне находились два человека – 24-летний водитель такси Александр Трушков и его пассажир, 26-летний Виталий Никифоров. Оба погибли на месте.

Первоначально предполагалось, что Васильев мог быть пьян или находиться под действием наркотиков, однако экспертиза не нашла запрещенных веществ в крови и моче задержанного после ДТП водителя Kia. Впрочем, родственники Трушкова и Никифорова не верят результатам лабораторных исследований. По решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга 14 августа Владимир Васильев отправлен в СИЗО на два месяца. Под арестом он пробудет до 4 октября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.08.19

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