Уральский юрист стал главным автоправозащитником России

Екатеринбургский общественник Максим Едрышов возглавил Федерацию автовладельцев России (ФАР). Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Ну что, друзья. В первую очередь хочется выразить слова благодарности членам Координационного совета ФАР и Сергею Канаеву (экс-руководитель ФАР, – прим. ред.) лично за доверие и за то, что в меня поверили. В ФАР я с 2012 года и все это время был представителем в Свердловской области. Уверен, за это время мы сделали немало полезного для уральских автовладельцев. Сейчас новый этап в жизни и новые возможности продолжать отстаивать интересы водителей на новом уровне», – написал Едрышов. На выборах нового руководителя за его кандидатуру проголосовало абсолютное большинство членов Координационного совета.

Максим Едрышов долгое время возглавлял ФАР в Свердловской области. Он один из первых обратил внимание на грубые ошибки в акте освидетельствования виновника резонансной смертельной аварии на Малышева Владимира Васильева. Он отстаивал права автомобилистов, столкнувшихся с нечестным поведением страховых компаний, защищал водителей, попавших в ДТП. До ноября этого года жил в Екатеринбурге, затем переехал в Москву.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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