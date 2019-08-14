Водителя, устроившего смертельное ДТП на Малышева, отправили на два месяца в СИЗО

Владимира Васильева, который устроил смертельное ДТП на улице Малышева, отправили в СИЗО на два месяца. Он пробудет там до 4 октября. Такое решение сегодня принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, ранее Васильеву было предъявлено обвинение по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Жуткую аварию, которая случилась около 6 часов утра в воскресенье, 4 августа, рядом с ТЦ «Алатырь», обсуждает весь город. Kia Rio, мчавшийся на большой скорости по Малышева, по касательной задел стоящий на красном светофоре SsangYong, а затем влетел в «Ладу», которую отбросило на Toyota, а та столкнулась с Volkswagen. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло. В салоне находились два человека – 24-летний водитель такси Александр Трушков и его пассажир, 26-летний Виталий Никифоров. Оба погибли на месте.

Первоначально предполагалось, что Васильев мог быть пьян или находиться под действием наркотиков, однако экспертиза не нашла запрещенных веществ в крови и моче задержанного после ДТП водителя Kia. Впрочем, родственники Трушкова и Никифорова не верят результатам лабораторных исследований, о чем они заявили сегодня в суде. В том числе – из-за видео, которое сняли очевидцы аварии сразу после происшествия, где видно, что Васильев ведет себя неадекватно. Кроме того, быстро стало известно, что в ДТП он попал, уезжая с вечеринки. «Подозреваемый в числе немногих на этой вечеринке не употреблял никаких препаратов и веществ. Он отправился на автомобиле для того, чтобы приобрести необходимое для продолжения веселья. В ходе сегодняшнего визита в полицию гражданин Васильев попросил прощения у всех родных погибших, кому причинил горе и страдания, и заверил, что приложит все усилия, чтобы искупить свою вину и погасить ущерб», – говорил вчера «Новому Дню» руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Главный нарколог УрФО Антон Поддубный также объяснил, что судить по записи о состоянии нельзя. «На видео действительно кажется, что он находится в состоянии измененного сознания, под действием алкоголя или психоактивных веществ. Но это может быть и следствием травматического шока – он не чувствует боли, но при этом и неадекватен. Это такой защитный механизм, иначе человек от боли может умереть. Так что только по видео утверждать, что он находится под действием каких-то веществ, невозможно», – добавил собеседник агентства.

По его словам, оснований не доверять результатам экспертизы нет. Она проводится с помощью высокоточного и высокочувствительного оборудования, так что если в крови, сданной на анализ, были какие-то запрещенные вещества, их бы определили с вероятностью 100%.

Нужно напомнить, что процедура забора материала для анализов на наркотики или алкоголь регламентирована приказами Минздрава РФ № 933 Н. В частности, в документе сказано, что «процедура отбора в кабинете медицинского освидетельствования проводится под наблюдением персонала». Однако кровь и мочу для анализов у Васильева отбирали не в спецкабинете, в какие обычно привозят сотрудники ГИБДД участников ДТП, а в больнице, куда он был доставлен с травмами.

Екатеринбург, Елена Сычева

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